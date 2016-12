Weekend-ul motocicliştilor, la malul mării

„Motoarele” au invadat nordul litoralului, la sfârşitul săptămânii trecute iar de distracţia cu multă adrenalină, muzică, bere, striptease şi foc de tabără sau artificii s-au bucurat aprox. 3000 de pasionaţi ai senzaţiilor tari pe două roţi, vineri şi sâmbătă, în cadrul celei de-a V-a ediţii a „Seawolves Bike Fest”, organizată în campingul Turist din Mamaia. Diferite tipuri de motociclete ale grupurilor de bikeri din toată ţara au umplut parcările din zona campingului, unii participanţi venind din ţări precum Germania, Polonia, Ungaria şi mai ales Bulgaria. Bikerii au petrecut două zile şi două nopţi pline de adrenalină, distracţie şi... sunet de motoare, au băut bere, dar şi alte licori mai tari, au dansat, au admirat numeroasele exponate schimbând păreri sau sfaturi şi au defilat prin Mamaia şi Constanţa.

PARADA MOTOARELOR, LA CONSTANŢA ŞI MAMAIA Sunetul de motociclete sport, cruiser, chopper, precum şi al diferitelor mopede a putut fi auzit, în weekend, prin tot oraşul, iar momentul culminant al mobilizării motocicliştilor pentru acest eveniment a fost parada acestora de sâmbătă, de la orele prânzului, care a pornit din Mamaia către Constanţa. Traseul străbătut de bikeri a cuprins cele mai circulate artere din oraş, aceştia fiind însoţiţi de echipaje ale Serviciului de Poliţie Rutieră din Constanţa, iar scopul paradei a fost acela de a atrage atenţia şoferilor faţă de prezenţa lor în trafic.

„Nu avem o contorizare exactă a numărului de motociclete care au participat la paradă, însă am aproximat undeva în jurul a 350. Festivalul în sine a adunat peste 3000 de participanţi, fiind cel mai amplu din acest punct de vedere, din cele cinci ediţii de până acum. Prin intermediul paradei le amintim şoferilor că cea mai des întâlnită cauză a accidentelor în care sunt implicate motocicletele este neacordarea priorităţii de către autovehiculele din trafic. Faţă de acum cinci ani, fenomenul a căpătat amploare, sunt mai mulţi motociclişti în Constanţa şi în ţară”, a declarat organizatorul din partea Asociaţiei de Tineret Motors - Motorcycle Club „Seawolves” Constanţa, Emil Mihăilescu.

Motociclişti de toate vârstele şi numeroase modele de Harley Davidson au alcătuit peisajul general la festival, însă foarte uşor s-au remarcat şi câteva bikeriţe, frumoase şi... curajoase. Numeroşi bikeri cu experienţă au răspuns participării la acest eveniment, iar cel mai tânăr motociclist de la această ediţie, pe nume Filip Radu din Constanţa, are vârsta de... un an şi jumătate. „Atât tatăl, cât şi unchiul sunt motociclişti. Prima plimbare pe două roţi a fost la vârsta de un an. Nu e periculos pentru el... stă cuminte, prins cu o centură specială”, a declarat tatăl micuţului motociclist, Filip Radu.

ROCK ŞI MULTĂ LIBERTATE Legătura dintre muzica rock şi pasiunea pentru motociclism pare să fie senzaţia de libertate, după cum explică unul dintre participanţi. „Motorul meu este adus recent din Germania şi alături de grupul meu de prieteni, am creat un fel de tabiet din motociclism. E costisitor şi periculos, dar senzaţia este unică. Ideea de libertate ţine rock-ul şi motociclismul aproape, le sudează”, a spus bikerul din cadrul clubului „Seawolves” Constanţa, Ovidiu Constantin.

Prima seară a festivalului a început cu multă... voie bună întreţinută de rockerul Cristi Hrubaru, care a prezentat pe rând trupele Old No. 7, Şukar Nation, Ziua Liberă, The Takeoffs şi Words on Sand, iar sâmbătă, în ultima seară, în atmosferă au „explodat” ritmurile hard ale trupelor Steelborn, Blind Spirits şi Trooper. „A fost o atmosferă superbă, aşa a fost în fiecare an. Avem şi noi un biker în trupă, pe Ionuţ, căruia îi spunem mereu să aibă grijă să nu rămânem fără percuţionist”, a declarat, zâmbind, solistul formaţiei Trooper, Alin Dincă, alias Coiotul.

Pe scenă au făcut show şi moldovenii de la Zdob şi Zdub, care au început reprezentaţia sub semnul ghinionului, din cauza unei pene de curent. Emoţiile fanilor şi organizatorilor s-au risipit, însă, după câteva minute, odată cu rezolvarea problemei, artiştii susţinând un concert energic, în stilul caracteristic şi foarte apreciat de toţi cei prezenţi la eveniment.