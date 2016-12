Weekend-ul motocicliştilor, pe litoral

Distracţia din acest weekend „vibrează” pe zgomotul motoarelor şi muzica de la concerte live. Cea de-a VII-a ediţie a întrunirii moto-rock a verii, „Seawolves Bike Fest”, s-a deschis, vineri seară, cu concerte în campingul „Marea Neagră” (fost Pescăresc) din Mamaia Nord. Sâmbătă, distracţia continuă atât pe timp de zi, cât şi noaptea cu parada motocicliştilor şi noi concerte în aer liber.

PRIMARUL RADU MAZĂRE URCĂ PE DOUĂ ROŢI Sâmbătă, la ora 13.00, are loc tradiţionala paradă a motocicliştilor, care va traversa oraşul Constanţa şi staţiunea Mamaia. Primarul Radu Mazăre şi preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, vor da startul paradei la care vor participa împreună cu sutele de motociclişti din întreaga ţară şi de peste hotare. Parada Moto are stabilit, anul acesta, următorul traseu: camping „Marea Neagră“ - hotel Oxford - bd. Tomis - bd. Ferdinand - bd. Lăpuşneanu - hotel Oxford - camping „Marea Neagră“. Pe lângă motocicliştii care participă la paradă, „Seawolves Bike Fest” aduce la Mamaia, în acest weekend, peste 4.000 de persoane, turişti şi localnici, care se distrează şi participă la activităţile evenimentului.

EVENIMENT TURISTIC În calitate de partener al evenimentului, preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, spune că acest festival deţine un mare grad de atractivitate pentru turismul de pe litoral, ca şi multe alte evenimente de anvergură susţinute de Asociaţie. „Asociaţia Litoral - Delta Dunării continuă să susţină şi să coordoneze evenimente de mare atracţie pe litoralul românesc şi în Delta Dunării. La a VII-a ediţie a „Seawolves Bike Fest”, vor ajunge în Mamaia peste 700 de motociclişti, bucurându-ne şi de participare internaţională. Cu această ocazie, vom continua campania de promovare a staţiunii Mamaia, vor fi şepci şi tricouri cu Mamaia Style. De asemenea, pe parcursul celor două zile de paradă va rula filmul de prezentare a staţiunii. Încercăm să promovăm staţiunea Mamaia prin fiecare eveniment pe care îl organizăm, mai ales că, aşa cum spuneam, este un eveniment cu participare internaţională. Am început acest sezon prin Parada Litoralului Românesc, am continuat cu două Cupe de Yachting, prima Gală Superkombat de la Mamaia, Black Sea Tall Ships Regatta, Raliul Deltei, continuăm cu această a VII-a ediţie a „Seawolves Bike Fest” şi ne pregătim pentru o Super gală de Superkombat, pe 21 iunie, unde vor lupta nume cu greutate în acest sport. Vor urma parade, carnavaluri, concerte, Festivalul Antic „Tomis” şi multe alte surprize. Am pregătit o vară fierbinte pe litoralul românesc şi în Delta Dunării”, a declarat Corina Martin.

CONCERTE, STRIPTEASE, ARTIFICII În seara de sâmbătă, dar şi pe timp de zi, după paradă, vor avea loc nelipsitele concursuri cu premii, cântările haiduceşti la focul de tabără, „late night show-ul” interzis minorilor şi focurile de artificii. Tot sâmbătă, de la ora 21.00, pe scena amplasată în incinta campingului vor face show trupele Phoenix, Trooper, The R.O.C.K., Lupu’ cel Rău, Hangover şi No Quarter. Cei doi invitaţi speciali ai festivalului sunt Andrei Cerbu şi Flavius Hosu, reprezentând tinere revelaţii ale celor mai populare concursuri de talente din România. Gazda manifestării va fi, şi anul acesta, rockerul Cristian Hrubaru.

Preţul de intrare la festival, pe durata celor două zile, va fi de 30 de lei. Cazarea se poate face la cort, gratuit, condiţiile în camping fiind de calitate, după cum au anunţat organizatorii.