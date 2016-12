Weekendul „Out of Doors Fest”

Sute de rockeri constănţeni de toate vârstele, dar şi iubitori obişnuiţi ai muzicii de calitate petrec serile acestui weekend la prima ediţie a festivalului „Out of Doors Fest”, cel mai amplu eveniment rock al anului din oraş. Seria de concerte organizate de Clubul Doors în parcarea centrului comercial Maritimo Shopping Center a debutat vineri seară, după ora 19.00, cu o atmosferă explozivă.

Formaţia The Rise Of the City King (The R.O.C.K), trupă tribut - AC/DC, a deschis seara cu o reprezentaţie de zile mari, în stilul consacratei formaţii australiene, stârnind aplauze şi o manifestare dinamică a publicului. În ţinută de scenă similară cu cea a legendarului grup, membrii trupei The R.O.C.K au provocat nostalgie printre fanii care au fost prezenţi la unicul concert AC/DC în România, din mai 2010, la Bucureşti.

Seara a continuat cu reprezentaţia trupei timişorene Desant, al cărei lider este fostul basist al trupei Cargo, Alin Achim. Timişorenii au „încălzit” scena pentru mult îndrăgita formaţie Viţa de Vie, care a extaziat publicul. În încheierea serii au fost anunţaţi să evolueze moldovenii de la Zdob şi Zdub.

Seria de concerte continuă sâmbătă, după ora 19.00, când sunt anunţate să urce pe scenă formaţiile Trooper şi Manfellow, apoi alte două trupe tribut, precum Masterpiece - tribut Metallica şi Old no. 7 - tribut Creedence Clearwater Revival (CCR), însă cel mai aşteptat moment al serii va fi recitalul legendarului grup Cargo.

Duminică sunt anunţate să închidă festivalul formaţiile Timpuri Noi, Alternosfera R.O.A şi Pasărea Colibri. Cei care nu şi-au achiziţionat abonamente pot cumpăra la intrare bilete în valoare de 15 lei pentru fiecare seară de festival.