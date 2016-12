Weekend-ul reîncepe cu distracţie

Seara de vineri readuce suflul distracţiei prin cluburile constănţene, cu noi evenimente tematice pentru diferite stiluri de petrecăreţi. În ciuda lipsei concertelor, situaţie mai rar întâlnită într-o seară de vineri, cluburile au pregătit evenimente cu programe atractive, DJ-i experimentaţi, dansatori şi animatori spectaculoşi, precum şi diverse stiluri de muzică.

DJ HARRA, TOPLESS Sexy DJ-iţa Dana Neacşu, alias DJ Harra, va fi în, această seară, protagonista unui show incendiar la Constanţa. Ea va mixa topless, după ora 22.00, în Coyote Ugly Saloon, iar preţul unui bilet de intrare este de 15 lei. Dana Neacşu este recunoscută pentru abordarea show-urilor sale şi dacă, anul trecut, circula zvonul că nu mai mixează topless la evenimentele din ţară, iată că DJ Harra le face o surpriză fierbinte fanilor de la malul mării.

EVENIMENTE TEMATICE În clubul Crush, de la ora 22.00 are loc evenimentul tematic „Like to Party”, în cadrul căruia cei care îşi serbează ziua de naştere vor primi o şampanie din partea casei. Clubul Cafe del Mar găzduieşte, de la ora 23.30, prima seară a evenimentului tematic „Amsterdam Weekend”, animat de o trupă de cabaret. În clubul Fratelli, de la ora 23.30, are loc evenimentul „Color Me Happy”, în cadrul căruia va mixa DJ Johnny DaMix, iar Clubul Doors găzduieşte, tot în această seară, de la ora 21.30, evenimentul tematic „Welcome to the Music Factory”.

PARTY ÎN UNDERGROUND Clubul Goblin a pregătit, începând cu ora 22.00, o nouă petrecere „Club Banger Fridays”, cu muzică hip-hop, R’n’B şi dancehall, mixată de Chesarion şi DJ Oldskull, preţul unui bilet fiind cinci lei. Clubul Heaven’s Hell găzduieşte, de asemenea, de la ora 22.00, evenimentul „Metal Night”, un party special pentru rockeri în cadrul căruia Eugen, membrul trupei NOX, se va afla la pupitrul DJ-ului. Intrarea la eveniment este liberă.