Wenger critică echipa Franţei

Antrenorul formaţiei Arsenal Londra, francezul Arsene Wenger, a comentat prestaţia reprezentativei Franţei la EURO 2008, apreciind că adversara României din Grupa C este o echipă cu o apărare “bătrînă” şi care nu îşi revine încă după retragerea lui Zinedine Zidane. “În apărare, au probabil prea multă experienţă. Cu alte cuvinte, jucătorii îmbătrânesc”, a spus Wenger, citat de publicaţia “Sunday Telegraph”, după înfrîngerea înregistrată în meciul cu Olanda, scor 1-4, vineri, în etapa a doua a Grupei C. Arsene Wenger a subliniat şi că Franţa resimte încă absenţa lui Zinedine Zidane. “Când erau în dificultate, francezii obişnuiau să-i dea mingea lui Zidane, să facă el ceva. Fără el, echipa Franţei este ruptă în două, cu o generaţie de jucători trecuţi de 30 de ani şi cu una de jucători în jur de 20 de ani şi nimeni nu face legătura între ele. Istoria arată că momentele de glorie ale Franţei corespund perioadelor în care exista un superstar înconjurat de zece jucători buni”, a punctat Wenger, dîndu-i ca exemple pe Michel Platini, în prezent preşedintele UEFA, şi Zinedine Zidane. Tehnicianul francez a subliniat că, deşi pe alocuri Franţa a practicat un fotbal “agreabil” la turneul final, jucătorii “nu au arătat că sînt pregătiţi să moară pe teren”. “La 3-1 pentru Olanda, am avut impresia că au coborît braţele. Franţa are în continuare un potenţial fantastic. Dar au apărut şi unele îndoieli”, a continuat Wenger. Întrebat dacă ar fi tentat, în locul selecţionerului Olandei, Marco van Basten, să lase România să cîştige în ultimul meci din grupă, pentru ca Italia şi Franţa să fie eliminate de la EURO 2008, Wenger a răspuns: “Aş minţi că dacă aş spune că nu aş fi tentat. Dar o astfel de decizie te poate costa respectul jucătorilor”.