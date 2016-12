Western-ul american „The Timber” se filmează în România

Producţia americană regizată de Anthony O’Brien, westernul „The Timber”, se filmează în România, în Carpaţi şi în Studiourile MediaPro. După „One in the chamber\" (cu Cuba Gooding Jr.), producătorul Patrick Newall a revenit la Studiourile MediaPro, împreună cu Scott Einbinder (Ana Media, SUA) pentru un western-thriller apocaliptic cantonat în secolul al XIX-lea. În epoca goanei după aur, doi fraţi pornesc într-o călătorie teribilă în care moartea şi oamenii răzbunători îi pândesc la orice colţ.

Regizat de Anthony O\'Brien, care este la început de carieră, dar deja are un trofeu la WorldFest Houston pentru pelicula „Perfect Sport”, „The Timber” are toate premisele unui film de succes. „Am ales să filmăm în România pentru munţii sălbatici şi locaţiile spectaculoase, pentru echipa profesionistă şi, desigur, pentru relaţia pe care o avem cu partenerul nostru de încredere, Studiourile MediaPro\", declară Patrick Newall.

Protagoniştii sunt James Ransone („The Next Three Days”, „The Wire”) şi Josh Peck („The Wackness”, „Ice Age: Dawn of the dinosaurs”). Restul distribuţiei îi include pe Julian Glover („Indiana Jones”), William Gaunt (Clarence Derwent Award la Shakespeare\'s Globe Theatre - 2011), David Bailie („Piraţii din Caraibe”), împreună cu actriţa irlandeză Maria Doyle Kennedy („The Tudors”).

Filmările se vor încheia la sfârşitul lunii februarie.