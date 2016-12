What’s Up a fost oprit din interpretarea unei piese anti-Băsescu

Un episod jenant, care a trezit atenţia întregii mass-media şi a opiniei publice, a avut loc duminică seară, pe scena Festivalului „Callatis“ de la Mangalia, eveniment transmis în direct de TVR. Rapperul Marius Ivancea, alias What’s Up, a interpretat, alături de alţi doi rapperi tineri, un freestyle de două minute, cu un mesaj anti-Băsescu. Nu mică i-a fost surpriza rapperului atunci când s-a trezit cu prezentatoarea Liana Stanciu lângă el, care i-a luat microfonul din mână. Prezentatoarea i l-a dat înapoi cu o condiţie: artistul să interpreteze piesa „K la meteo”. Printre versurile pe care cei trei rapperi au apucat să le recite au fost: „Domnul preşedinte se joacă cu SMURD-ul / Poporul meu ţipă, el face pe surdul. / La primul mandat, ne-ai fi ascultat, / Acum ţi-ai luat lumea în cap, ne-ai înfometat. / N-ai clădit nimic, chiar ai dărâmat, / Cred că ai o slăbiciune la furat. / Retrage-te, hai, pune-te pe fugă / Cerem unul capabil să ne conducă / Să ne aducă pe drumul cel bun". Pe drumul libertăţii de exprimare, probabil că ar fi fost tentat să continue rapperul după ce s-a trezit fără microfon. Bineînţeles că această măsură a fost motivată de prezentatoare la Antena 3, ea declarând că rapperul a folosit un cuvânt vulgar şi a depăşit timpul alocat şi că nicidecum nu este vorba de aspecte politice. „Din păcate, un singur cuvinţel mi-a scăpat, dar mi-a scăpat pentru că am fost luat de val în timpul reprezentaţiei. Am vrut să se audă acele lucruri la TVR, pentru că TVR a avut un rol important în 1989, an în care m-am născut. Mi s-a reproşat când am coborât de pe scenă faptul că am depăşit timpul”, a declarat Marius Ivancea, alias What’s Up. Varianta depăşirii timpului alocat prestaţiei rapperului şi a colegilor săi e susţinută şi de producătorul independent al festivalului, precum şi de prezentatoarea Liana Stanciu, cea care i-a smuls microfonul. „Nu s-a întâmplat nimic grav. Era un artist pe scenă, îşi depăşise timpul cu mult, pentru că fiecare artist avea un timp alocat. Era un cuvinţel care i-a scăpat de trei ori la rând, acelaşi cuvinţel, care rimează cu... „păcat”. Am vrut să trecem peste acel moment cu eleganţă”, s-a apărat Liana Stanciu. Întrebarea pregnantă care a rămas pe buzele celor ce au urmărit live întâmplarea este: „Dacă depăşeau timpul cu o piesă de vară, cu o rimă simplă, gen „soare-mare“, îi mai smulgeau microfonul de sub nas?”. Întrebarea noastră… A fost cenzură cu acoperire? Tocmai „acoperirea” faptului că s-a depăşit timpul şi s-a folosit un cuvânt mai argotic ne obligă să păstrăm semnul de întrebare. În rest… a fost live.