What's Up se pregătește să devină tată

Cântărețul What's Up nu s-a sfiit să recunoască faptul că soţia lui este sursă de inspiraţie pentru piesele sale, care ocupă, de ceva vreme, primele locuri în topurile muzicale. Astfel, la fiecare schimbare majoră în căsnicia lor, a mai compus o melodie. „Piesa cea nouă, „Miroase a vară", este o continuare a piesei „Taxi", care, la rândul ei, a fost o continuare a piesei „K la Meteo". Povestea este simplă: în cazul piesei „K la Meteo", m-am certat cu nevastă-mea şi am scris piesa, la „Taxi", am plâns după nevastă-mea, iar la „Miroase a vară", am realizat că vom rămâne împreună până la sfârşitul vieţii", a spus artistul.

Legat de aspectul continuității relației sale cu soția, el a mărturisit că se pregătește să devină tată cât de curând. „Încă nu e însărcinată, dar în următoarele cinci luni preconizez că va fi. E aproape însărcinată. Lucrăm. Ce o vrea bunul Dumnezeu, nu depinde de mine", a mai spus cântăreţul.