Whisky în memoria actorului Larry Hagman

Postul american de televiziune TNT va lansa un brand de whisky, J.R. Ewing Bourbon, în memoria actorului Larry Hagman şi a personajului pe care acesta l-a interpretat în serialul ”Dallas”, maleficul milionar din industria petrolului J.R. Ewing. Whisky-ul era băutura preferată a personajului. Larry Hagman l-a interpretat pe J.R. Ewing din 1978 până în 1991, dar şi în primul sezon din continuarea acestui serial, difuzat din 2012 până în 2013. Actorul american a murit în noiembrie 2012, la vârsta de 81 de ani.

J.R. Ewing Bourbon este produs într-o distilerie din Kentucky şi are un gust specific, în care se fac simţite arome de portocale, vanilie şi lemn de stejar. Sticlele de J.R. Ewing sunt comercializate cu un dop din lemn şi o etichetă pe care apare o fotografie a celebrei ferme Southfork, reşedinţa familiei Ewing din serialul ”Dallas”. Noul brand de whisky va fi lansat iniţial în 14 state americane, în martie, în sud şi în Midwest, pentru a marca debutul celui de-al treilea sezon din noul serial ”Dallas”, pe 24 februarie. Brandul va fi comercializat apoi pe întregul teritoriu american în lunile următoare şi va putea fi exportat în străinătate în a doua jumătate a acestui an.

Warner Bros. Consumer Products şi Warner Bros. Television Group produc acest brand sub o licenţă emisă de companiile Southfork Bottling Co. şi Glazer's Inc., unul dintre cei mai mari distribuitori de vinuri şi băuturi spirtoase din SUA. Warner Horizon Television produce pentru postul TNT serialul ”Dallas”, în care actorul Patrick Duffy interpretează din nou personajul Bobby Ewing, devenit ”patriarhul” familiei Ewing după moartea fratelui său mai mare, J.R. Din distribuţia serialului mai fac parte actorii Linda Gray, Josh Henderson, Jesse Metcalfe, Jordana Brewster, Julie Gonzalo, Brenda Strong, Mitch Pileggi, Emma Bell şi Juan Pablo Di Pace.