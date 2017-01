White Stripes, din nou în concert

Trupa rock americană va urca din nou pe scenă, după ce în urmă cu doi ani şi-a anulat turneul din Marea Britanie şi o serie de concerte din Statele Unite. Jack şi Meg White vor cînta în cadrul emisiunii de televiziune Late Night With Conan O\'Brian, difuzată de postul american NBC, vineri, 20 februarie. În urmă cu doi ani, formaţia White Stripes a trebuit să îşi anuleze toate concertele din cauza faptului că Meg, toboşarul trupei, suferea de anxietate acută. În 2003, trupa a ţinut o serie de recitaluri, pe durata unei săptămîni întregi, în cadrul emisiunii găzduită de O\'Brian. Ultima apariţie împreună a membrilor trupei datează din 2008, cînd Meg a urcat pe scenă pentru cîteva minute în timpul concertului susţinut de The Raconteurs, celălalt proiect muzical în care este implicat Jack White. Meg White nu a interpretat nicio piesă cu acea ocazie. În 2006, trupa The White Stripes a fost obligată să anuleze alte patru concerte din Japonia, după ce solistul Jack White a suferit din cauza unor probleme la nivelul corzilor vocale, iar medicii i-au cerut să nu vorbească şi să nu cînte pentru două săptămîni.

Trupa este originară din Detroit şi a cunoscut succesul internaţional după lansarea celui de-al patrulea album de studio, ”Elephant”, în 2003. White Stripes au ajuns în fruntea clasamentelor muzicale din Marea Britanie cu piesa ”Seven Nation Army”.