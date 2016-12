White Walls deschide show-ul Alternosfera

Constănţenii de la White Walls sunt invitaţi să cânte în deschiderea spectacolului cu care trupa Alternosfera, din Republica Moldova, va încheia „Epizodia Tour”. Evenimentul muzical va avea loc mâine, de la ora 19.00, la Arenele Romane din Bucureşti.

Trupa de metal progresiv White Walls a fost înfiinţată în 2009, iar un an mai târziu, a câştigat locul I, la secţiunea „Newcomers” a unuia dintre cele mai importante festivaluri de muzică din ţară, Stufstock. Cu o ascensiune rapidă, White Walls este prima formaţie de gen care a reprezentat România la un concurs de talie internaţională precum The Global Battle of the Bands (GBOB), fiind, totodată, singura trupă din ţară care a reuşit să urce pe scena festivalului ProgPower din Olanda. Pentru fani, White Walls înseamnă: Alexandru Dascălu - chitară, Şerban-Ionuţ Georgescu - chitară bass, Marian Mihăilă - tobe şi Eugen Brudaru - voce.

CEL MAI IMPORTANT CONCERT Despre concertul de la Arenele Romane, liderul trupei din Republica Moldova, Marcel Bostan, a spus: „Va fi un concert lung, în care vom cânta aproape 30 de melodii. Va dura, cu siguranţă, două ore, asta fără să socotim şi bisurile. Până în momentul de faţă, cred că spectacolul de la Arenele Romane este cel mai important concert al nostru”.

Lansat de Ziua Internaţională PI, albumul „Epizodia” al formaţiei de rock din Republica Moldova, care a dat şi numele turneului, „a călătorit” în toate marile oraşe din România, de la Bucureşti până în Timişoara şi din Cluj până la Constanţa, cu „escale” în Braşov, Buzău şi Galaţi. La malul mării, „moldovenii” au adus „Epizodia” pe 5 aprilie, în clubul Doors.

Din componenţa trupei Alternosfera fac parte: Marcel Bostan - voce şi clape, Marin Nicoară - chitară şi clape, Sergiu Aladin - chitară şi clape, Vicosh - bass şi Anatol Pugaci - tobe.