Whitesnake, Judas Priest, Prodigy şi Mike & The Mechanics, în România

Celebrele trupe Whitesnake, Judas Priest, Prodigy şi Mike & The Mechanics vor cânta la Festivalul Rock the City din capitală, care va avea loc în perioada 1 - 3 iulie, în Piaţa Constituţiei. Cea de-a treia ediţie a Festivalului Rock the City este organizată de D&D East Entertainment.

Aflată pentru a treia oară în România, trupa Whitesnake va fi prezentă, la Bucureşti, cu ocazia turneului de promovare a discului \"Forevermore\". Trupa a fost fondată în 1977 de muzicianul britanic David Coverdale, după plecarea acestuia din Deeep Purple.

Judas Priest, una dintre trupele exponenţiale ale heavy metal-ului, va cânta la Bucureşti în cadrul turneului \"Epitaph World Tour\", în timp ce britanicii de la Prodigy se vor afla în România pentru a patra oară.

Tot din Marea Britanie va veni Mike & The Mechanics, trupă fondată în 1994 de Mike Rutherford de la Genesis.

Biletele şi abonamentele pentru festival au preţuri promoţionale până la 15 aprilie, respectiv între 100 şi 150 de lei pe zi (biletele) şi între 200 şi 250 de lei (abonamentele pentru toate cele trei zile). După 15 aprilie, biletele vor costa între 125 şi 185 de lei pe zi, iar abonamentele, între 230 şi 280 de lei.