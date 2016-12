Whitesnake, Judas Priest şi Prodigy, în România!

Piaţa Constituţiei din capitală va deveni, în această vară, pentru trei zile, punctul zero al muzicii rock. Whitesnake, Judas Priest, Prodigy, Mike and The Mechanics sunt doar câteva dintre trupele care vor face show-uri explozive în inima Bucureştiului, la a III-a ediţie a Festivalului Rock the City, organizat de D&D East Entertainment, pe 1, 2 şi 3 iulie. Astfel, The Prodigy, una dintre cele mai apreciate trupe ale genului electronic-dance, care a vândut, până în prezent, 16 milioane de albume în toată lumea, se află, anul acesta, într-un turneu de promovare a noului album \"Invaders Must Die\". Lansat pe 23 februarie 2009, acesta este deja unul dintre cel mai bine vândute albume ale acestui an.

Celebra formaţie The Prodigy va veni în România pentru a patra oară. Cunoscutele piese ca \"Breathe\", \"Voodoo People\", \"Firestarter\" sau \"Smack My Bitch Up\" vor răsuna în Piaţa Constituţiei, iar faimoasa trupă britanică Judas Priest îi va încânta pe iubitorii muzicii heavy metal cu un spectacol din cadrul ultimului lor turneu mondial, \"Epitaph World Tour\". Formaţia a mai cântat la Bucureşti în 2009, fiind cap de afiş la B\'estfest Aftershock. A fost înfiinţată în anul 1969, în oraşul Birmingham şi a lansat 16 albume de studio. Considerată una dintre cele mai bune trupe din lume din istoria genului muzical amintit, Judas Priest a vândut peste 40 de milioane de discuri pe plan mondial.

Pentru a treia oară în România, o altă stea a scenei hard rock internaţionale, Whitesnake, va concerta la Rock the City, spectacolul făcând parte din turneul lor de promovare a noului album, \"Forevermore\", care a fost lansat în Europa, pe data de 25 martie. Fondată în 1977, de către David Coverdale (fost membru al Deep Purple), formaţia a fost foarte activă în anii \'80. În prezent, îi are în componenţă pe: David Coverdale (voce), Doug Aldrich (chitară), Reb Beach (chitară), Uriah Duffy (bas), Timothy Drury (clape) şi Chris Frazier (tobe). De-a lungul timpului, prin trupă au mai trecut muzicieni precum Steve Vai, John Sykes, Ian Paice, Peter Solley, Brett Tuggle, Tommy Aldridge, Neil Murray, Vivian Campbell şi Adrian Vandenberg.

Cei de la Mike & The Mechanics sunt o trupă britanică pop, înfiinţată de Mike Rutherford, membru fondator al grupului Genesis. Trupa este cunoscută pentru single-uri ca \"Silent Running (On Dangerous Ground)\", \"All I Need Is a Miracle\", \"Word of Mouth\", \"Over My Shoulder\" şi \"The Living Years\".

Biletele pentru Festivalul Rock the City vor putea fi cumpărate din magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas, Cărtureşti şi online, de pe site-ul www.eventim.ro. Accesul publicului se va face în fiecare zi a festivalului, începând cu ora 14.00, iar ora de începere a concertelor este 17.00.