Whitney Houston a ajuns pe primul loc în topul Billboard

Cîntăreaţa americană a avut o revenire record în industria muzicală americană, situîndu-se pe prima poziţie a topului Billboard, cu 305.000 de copii vîndute din albumul “I Look To You”. Acesta este primul album pe care cîntăreaţa l-a înregistrat după 2002 şi este, totodată, cel care a avut cele mai multe vînzări în decurs de doar o săptămînă. În plus, albumul este şi cel mai bine vîndut de o cîntăreaţă în SUA, anul acesta. Lansarea albumului marchează revenirea lui Whitney Houston în lumina reflectoarelor, după o perioadă prelungită în care s-a confruntat cu probleme personale şi profesionale.

În emisiunea lui Oprah Winfrey, Whitney Houston a povestit că a petrecut mai bine de şapte luni din viaţă în pijamale, în timp ce se lupta cu dependenţa de droguri şi convieţuirea dificilă alături de fostul său soţ, Bobby Brown. Într-un interviu în două părţi, cîntăreaţa declară în premieră că viaţa ei a cunoscut o întorsătură neplăcută după ce a jucat în lungmetrajul ”Bodyguard”, în 1992. Whitney Houston a afirmat că nu îl învinuieşte pe Bobby Brown şi îşi asumă întreaga responsabilitate pentru problemele pe care le-a avut cu drogurile. După ce s-a internat într-o clinică de dezintoxicare în statul Georgia şi s-a separat de Boby Brown în 2006, Whitney Houston a început să lucreze la un nou album care să marcheze revenirea sa în muzică.

Whitney Houston este singurul artist din lume care a primit şapte albume multiplatinum, întrecînd chiar şi trupa Beatles. Cu 140 de milioane de albume vîndute şi 50 de milioane de single-uri vîndute pentru piesa ”I Will Always Love You”, lansată în 1993, Whitney Houston a devenit una dintre cele mai populare cîntăreţe din lume.