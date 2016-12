Whitney Houston a cântat la înmormântarea fostei soacre

Whitney Houston şi fostul ei soţ, Bobby Brown, s-au revăzut luni, la înmormântarea mamei cântăreţului, care a avut loc în Boston, Massachusetts, unde artista a cântat două piese. Carole Brown, fosta soacră a cântăreţei Whitney Houston, a murit pe 20 ianuarie. Whitney Houston a cântat de două ori în timpul ceremoniei de înmormântare, respectiv un cântec gospel, ”Precious Lord Take My Hand” şi, alături de formaţia lui Bobby Brown, piesa ”Never Would Have Made It”.

În 2009, Whitney Houston a lansat primul album de studio după o pauză de şapte ani, ”I Look to You”. Lansarea acestui material discografic a marcat revenirea cântăreţei în lumina reflectoarelor, după o lungă perioadă în care s-a confruntat cu grave probleme personale şi profesionale, presa americană afirmând la un moment dat că artista se află la un pas de moarte. În decembrie 2002, cântăreaţa a recunoscut, în timpul unui interviu acordat postului ABC, că a consumat droguri şi alcool. În ciuda faptului că a negat că era dependentă, cântăreaţa s-a internat, în 2004, într-o clinică de dezintoxicare din Georgia. Ea a declarat, într-un interviu acordat lui Oprah Winfrey, că drogurile pe care le folosea cel mai frecvent, împreună cu fostul său soţ, erau o combinaţie de marijuana şi cocaină. Însă, după ce a divorţat de soţul ei, rapper-ul Bobby Brown, în 2007 şi a câştigat custodia fiicei sale, Bobbi Kristina, artista americană şi-a plănuit cu minuţiozitate revenirea pe scena muzicală.

Whitney Houston este singurul artist din lume care a lansat şapte albume consecutive premiate cu Discuri de Platină, depăşind la acest capitol chiar şi trupa Beatles. Pe plan mondial, diva americană a vândut peste 140 de milioane de albume şi 50 de milioane de single-uri, printre care se numără şi piesa ”I Will Always Love You”, lansată în 1993 şi care a devenit una dintre cele mai bine vândute melodii din toate timpurile.