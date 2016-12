Whitney Houston a încetat din viaţă

CAUZE NECUNOSCUTE Cântăreaţa de muzică pop Whitney Houston a murit sâmbătă noaptea, la vârsta de 48 de ani. Informaţia a fost anunţată de managerul ei Kristen Foster, care a precizat că diva a fost găsită moartă într-o cameră a hotelului Beverly Hilton din Beverly Hills. Cauzele morţii nu sunt cunoscute deocamdată. Reprezentanţii poliţiei locale au declarat că, din primele informaţii, nu există suspiciuni că ar fi fost comis vreun asasinat. Medicii au fost chemaţi de mai multe ori în cursul zilei de sâmbătă. La ultima intervenţie, paramedicii au găsit-o pe cântăreaţă în stare de inconştienţă şi au încercat să o resusciteze timp de 20 de minute, însă fără succes. Whitney Houston s-a confruntat ani în şir cu problemele legate de droguri, fiind internată de mai multe ori în clinici de dezintoxicare. De altfel, chiar aceasta a recunoscut că obişnuia să prizeze cocaină şi să fumeze marijuana şi avea probleme şi cu consumul de alcool.

Potrivit unor surse neoficiale, Whitney Houston s-ar fi înecat în cada din camera hotelului Beverly Hilton în care a fost găsită. În camera de hotel nu au fost găsite droguri ilegale, ci doar medicamente pe bază de reţetă. La sosirea paramedicilor, trupul cântăreţei fusese deja scos din cadă. Urmează să fie făcută o autopsie pentru a se stabili cauzele decesului. Poliţiştii din Beverly Hills nu au găsit în camera de hotel vreo dovadă că artista ar fi băut alcool în cameră.

CELE MAI MULTE PREMII Vestea morţii cântăreţei vine cu doar o zi înainte de decernarea premiilor Grammy, fiind anunţat un moment special în amintirea sa. Whitney Houston lasă în urmă o moştenire muzicală plină de superlative, dar şi imaginea unei decăderi aproape inexplicabile în ultimii ani, atât în plan profesional, cât şi în viaţa privată. Mama ei a fost în trupa de cântăreţi a lui Elvis Presley. Verişoara ei, Dionne Warwick, este o interpretă de top. Iar naşa, nimeni alta decât legendara Aretha Franklin. Într-o asemenea familie, Whitney Houston părea predestinată unei cariere de succes în muzică.

A debutat în anul 1977, la doar 14 ani, a debutat ca voce de backup în Michael Zager Band. Înzestrată cu o voce impresionantă şi versatilă, perfectă pentru pop, soul, dar şi gospel, Withney Houston avea să fie însă infinit mai mult decât o artistă din planul secund. Explozia s-a produs odată cu primul ei album solo, lansat în anul 1985. Piesa „Saving All My Love for You” şi „Greatest Love of All” au devenit hit-uri aproape instantaneu, fiind considerată deja un megastar. Doi ani mai târziu, cântăreaţa confirmă un nou disc de succes, deschis de o altă piesă devenită unul dintre simbolurile muzicii anilor \'80, „I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”. În 1992, a debutat ca actriţă în drama cu accente de thriller „The Bodyguard / Garda de corp”, în care l-a avut ca partener pe Kevin Costner. Succesul uriaş al peliculei s-a datorat, în primul rând, coloanei sonore, pe care Whitney Houston a strălucit, odată în plus, interpretând „I Will Always Love You”. Piesa, considerată cea mai populară din discografia ei, se menţine, şi în prezent, pe locul 1 în topul celor mai bine vândute single-uri lansate de o cântăreaţă. Cariera sa este, de altfel, o sumă impresionantă de superlative: peste 170 de milioane de discuri vândute în toată lumea, 11 piese pe locul 1 în topurile din SUA şi Marea Britanie, şase premii Grammy, 30 de premii Billboard şi 22 de premii American Music. Deloc întâmplător, Whitney Houston figurează în Guinness World Records drept cântăreaţa cu cel mai bogat palmares de premii, nu mai puţin de 415 distincţii.

O CĂDERE ÎN PLINĂ GLORIE Pe cât de fulminantă i-a fost ascensiunea, pe atât de rapidă şi şocantă i-a fost însă decăderea. Consumul de alcool şi droguri, căsnicia deloc liniştită cu Bobby Brown şi, se pare, cheltuielile fără măsură au scos-o pe Whitney Houston din prim-plan. În 2009, după primele internări la dezintoxicare, artista a lansat un nou album, subliniind că se simte puternică şi concentrată să nu cadă iar în prăpastia viciilor. Discul cu pricina a fost însoţit şi de o serie de concerte, în care, din păcate, Whithney Houston şi-a dezamăgit complet fanii, în special din cauza vocii sale - departe de cea care făcea furori în anii \'80 şi \'90. După eşecul aproape total al tentativei de revenire în muzică, aceasta urma să revină în showbiz cu un rol în filmul „Sparkle”, care va avea premiera pe 17 august.

Decăderea era, însă, ireversibilă. În mai 2001, Whitney Houston s-a reîntors la dezintoxicare, iar de curând s-a spus despre ea că este falită, după ce şi-ar fi cheltuit toată averea, estimată la peste 100 de milioane de dolari. „A ajuns să îşi sune prietenii pentru a cere 100 de dolari cu împrumut”, a scris presa recent, în timp ce surse din industria muzicală spuneau despre ea că ar fi trebuit să fie bogată ca Mariah Carey.