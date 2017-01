Wiersma, dezamăgit de numărul mic de participanţi la europarlamentare

Jan Marinus Wiersma, vicepreşedintele grupului socialist din Parlamentul European (PE), a remarcat, într-un interviu pentru RFI România, rata scăzută de participare a românilor la primele alegeri europene: “În jur de 30% e foarte puţin pentru primele alegeri europene din România\". Comentînd voturile obţinute de partide la scrutinul de ieri, Wiersma a apreciat că \"e mai mult sau mai puţin ceea ce aştepta\": \"E un rezultat între proiecţiile cele mai joase şi cele mai ridicate indicate de sondajele de opinie. Deci, nu e rău. Am văzut de asemenea ca PD a înregistrat în jur de 32%, ceea ce e mai slab decît ce arătau sondajele de opinii. Deci, pentru PSD, cu atît mai mult nu e un rezultat slab\". Politicianul a subliniat faptul că era \"prima opotunitate pe care românii o aveau să îşi voteze aleşii care îi reprezintă în Europa şi să arate cît de activi sînt ca membri ai UE\". El şi-a exprimat speranţa că politicienii din România vor repara această situaţie, \"prin mai multe dezbateri despre UE sau despre ceea ce înseamna Uniunea în România\". Întrebat cum comentează faptul că partidele populiste, precum PRM sau PNG, nu au reuşit să atingă pragul electoral de 5% - astfel că nu vor fi reprezentate în PE, deşi formaţiunea condusă de Corneliu Vadim Tudor avea pînă acum patru eurodeputaţi, Jan Marinus Wiersma a arătat că este o situaţie asemănătoare cu cea din Polonia, de la alegerile parlamentare desfăşurate acolo recent: \"Aleg[torii iau distanţă faţă de partidele populiste şi se îndreaptă tot mai mult spre familiile politice serioase, liberalii, social democraţii, democraţii din PD, care fac parte din marile familii politice europene. Cred, de asemenea, că e o expresie a dorinţei oamenilor ca partidele politice să rezolve unele dintre problemele cu care se confruntă oamenii. Iar oamenii au realizat că partidele populiste nu vor reuşi să rezolve nimic în PE. Un bun exemplu e în plus ceea ce s-a întîmplat în PE cu grupul ITS - din care făcea parte şi PRM, partidul d-lui Tudor. Grupul s-a dizolvat după discuţiile din interior, iar acest lucru arată că naţionaliştii nu au de fapt niciun fel de influenţă în PE. Deci, e un vot strategic din partea românilor către marile grupuri din PE\". În ceea ce priveşte rezultatul prezenţei la vot privind refrendumul, Wiersma a arătat ca toţi cei care erau în favoarea propunerii prezidenţiale au votat, iar cei care nu au fost de accord nu s-au prezentat la vot: \"Iar singura concluzie certă este că referendumul a eşuat\".