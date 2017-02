Wilbur Ross, confirmat de Senatul american în funcția de secretar al Comerțului

Miliardarul Wilbur Ross a fost confirmat de Senatul american ca secretar al Comerțului, după o ședință tumultoasă, democrații interpelându-l pe Ross în ceea ce privește rolul său ca vicepreședinte al Bank of Cyprus, instituție financiară care are legături cu Rusia, relatează postul CNN. Nominalizarea lui Ross a fost confirmată cu 72 de voturi pentru și 27 împotrivă. Acesta ar urma să joace un rol important în cadrul Administrației Donald Trump, fiind însărcinat să se ocupe de renegocierea Acordului comercial nord-american (NAFTA) cu Canada și Mexic. Ross este cunoscut pentru criticile sale vehemente la adresa practicilor comerciale ale Chinei. Chestionat în legătură cu funcția deținută la Bank of Cyprus, Ross a anunțat că va demisiona din toate funcțiile deținute la această instituție după confirmarea sa oficială în poziția de secretar al Comerțului. Cu o avere evaluată de Forbes la aproape 3 miliarde de dolari, Ross ar urma să reprezinte interesele companiilor americane, atât în Statele Unite, cât şi în afara ţării. Departamentul său ar urma să joace un rol cheie în îndeplinirea promisiunilor lui Trump în ceea ce priveşte protejarea angajaţilor americani şi confruntarea provocărilor globalizării, fenomen care a fost în special benefic corporaţiilor multinaţionale. Wilbur Ross, poreclit "Regele falimentelor", pentru investiţiile profitabile făcute în companii cu probleme, a avut un rol important în elaborarea planurilor preşedintelui ales în ceea ce priveşte reducerea de taxe şi dezvoltarea infrastructurii.

Timp de 24 de ani, Ross a lucrat la firma Rothschild, unde s-a specializat pe falimente şi restructurări corporative, iar în anul 2000, şi-a fondat propria firmă, W.L.Ross, investind în fabrici cu probleme din Vestul Mijlociu al Statelor Unite, încercând să obţină profit prin restructurarea acestor firme, inclusiv prin reducerea costurilor, informează The Associated Press.