Wilkinson s-a accidentat!

Pe 7 septembrie va începe cea de-a şasea ediţie a Campionatului Mondial de rugby, ediţie organizată în Franţa. Cîteva partide vor avea loc şi în Marea Britanie, la Cardiff şi Edinburgh. Printre echipele participante se află şi echipa naţională a României, care a fost prezentă la toate ediţiile anterioare. Iată şi componenţa celor 4 grupe de la actiuala ediţie a Campionatului Mondial – grupa A: Anglia, Africa de Sud, Samoa, Tonga, SUA; grupa B: Australia, Wales, Fidji, Canada, Japonia; grupa C: Noua Zeelandă, Scoţia, Italia, România, Portugalia; grupa D: Franţa, Irlanda, Argentina, Namibia, Georgia. Din păcate pentru echipa noastră, grupa C pare a fi cea mai grea posibilă, cu marea favorită la titlu – Noua Zeelandă şi două din revelaţiile de la ultima ediţie a Six Nations – Scoţia şi Italia. Deşi primul meci este programat poimîine, au apărut deja primele accidentări în rîndul echipelor participante. Cea mai importantă pare a fi în lotul campioanei mondiale en titre, Anglia urmînd să evolueze fără Wilkinson în meciul de deschidere, cu SUA. Eroul al finalei de acum 4 ani, Wilkinson a suferit foarte multe accidentări de la acea finală cu Australia, un adevărat eveniment fiind atunci cînd a reuşit să evolueze 2-3 meciuri la rînd! O accidentare şi în rîndurile All Blacks, linia a doua Keith Robinson urmînd să absenteze de la partida Noua Zeelandă - Italia