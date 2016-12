Will Ferrell, pentru a treia oară tătic

Una bună, una rea pentru Will Ferrell. Desemnat cel mai puţin rentabil actor de la Hollywood la finele anului trecut, starul american a primit cu bucurie vestea că soţia lui, Vivica Paulin, i-a dăruit un nou moştenitor. Soţia actorului a născut într-o maternitate din Los Angeles un băieţel pe care cuplul a decis să îl numească Axel, după renumitul solist al legendarei trupe rock Guns n\' Roses, Axl Rose. Starul din comediile „Bewitched”, „Green Team / Vechea gaşcă”, „Wake Up, Ron Burgundy: The Lost Movie / Un ştirist legendar: Ron Burgundy” sau „Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby / Vitezomanu\' Ricky Bobby” a cunoscut-o pe actuala lui nevastă în urmă cu mai bine de 15 ani, în timpul unui curs de actorie şi şi-au unit destinele în 2000. În afară de micuţul Axel, mai au doi băieţei împreună: Magnus, de cinci ani şi Mattias, de trei ani.