Will Ferrell, virgin până la 21 de ani

Sunt multe dezbateri mai mult sau mai puţin aprinse dacă Will Ferrell este sau nu amuzant, dar comicul american ştie să se menţină în atenţie cu declaraţii uimitoare. Acesta a recunoscut că a fost virgin până la 21 de ani, ceea ce pare să le dea apă la moară celor care nu prea cred în talentul său, pentru că nu ştie să se facă plăcut. Will Ferrell, în vârstă de 45 de ani, are însă roluri în ”Blades of Glory”, ”Austin Powers: The Spy Who Shagged Me” sau seriale precum ”The Office”, ”30 Rock”, iar în ceea ce priveşte viaţa sa personală, este căsătorit de 11 ani cu Viveca, femeia alături de care creşte trei copii. ”În ochiul minţii mele cred că aşa trebuia să se întâmple”, a declarat vedeta, care a ţinut să precizeze că mama lui era convinsă că el s-a culcat cu o fată din liceu cu care nu era de acord. Culmea, nu este prima dată când starul, care are deja în spate o carieră de 17 ani, se laudă cu această ”performanţă”. În încheiere, cei care cred că Will Ferrell are talent la comedie par să fie mai mulţi, pentru că îi va fi acordat, anul acesta, Premiul Geniu al Comediei.