Will Gadd, primul om care a urcat pe cascada Niagara

Un alpinist canadian de renume mondial a reușit o performanță incredibilă. El a devenit primul om care a reușit să escaladeze pereții înghețați ai la cascadei Nigara, din America de Nord. Will Gadd a reușit această performanță folosindu-se doar de două cârlige speciale pentru gheaţă și crampoane. "Am verificat locul pe care voiam să-l escaladez în vară, dar aș fi fost spulberat de căderea masivă de apă. Într-o zi caldă de iarnă nu se poate escalada", a explicat Gadd pentru redbull.com, potrivit CNN. Gadd a urcat cascada în trei runde a câte o oră, provocarea fiind sponsorizată de Red Bull. ”Urcarea m-a bătut. Chiar dacă am ajuns eu în vârf, Niagara a câștigat războiul. La sfârșitul zilei sufeream de hipotermie”, a mărturisit el. Peste 2 milioane de litri de apă pe secundă cădeau pe lângă alpinist, în timp ce escalada pereții înghețați ai cascadei.