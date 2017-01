Will Smith nu se lasă convertit

Actorul american de culoare a respins încercările prietenului său Tom Cruise de a-l converti la scientologie, pentru că bunica lui nu ar fi fost de acord cu schimbarea religiei. Will Smith a recunoscut faptul că a discutat cu Tom Cruise despre cultul pe care acesta îl popularizează, însă susţine că nu ar putea să urmeze niciodată sistemul de gîndire stabilit de scriitorul L. Ron Hubbard. "Am vorbit cu Tom despre asta, sînt multe concepte credibile şi frumoase, dar soţia mea, Jada Pinkett Smith şi cu mine nu credem neapărat într-o religie organizată", afirmă Will Smith. "Am fost crescut într-o tradiţie baptistă şi bunica mea s-ar răsuci în mormînt dacă aş deveni scientolog", adaugă vedeta.

Familia Smith s-a numărat printre invitaţii speciali la nunta de luna trecută pe care Tom Cruise şi Katie Holmes au organizat-o în Italia.