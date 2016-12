Will Smith se teme pentru copiii săi

Mulţi cred că actorul american de culoare Will Smith este unul dintre cele mai mari staruri de la Hollywood, dar acesta nu a exagerat niciodată cu statutul său de vedetă şi nici nu a părut avid de popularitate. Actorul, în vârstă de 43 de ani, este unul dintre preferaţii producătorilor de peste ocean, tocmai pentru că îşi vede lungul nasului şi munceşte cu pasiune. Aşa că atunci când şi-a dorit familia aproape, acest lucru s-a şi întâmplat. Nu s-a plătit o cameră de hotel în plus, ci copiii lui Will Smith, Jaden şi Willow, au căpătat roluri mici în filmele tatălui lor. Nimic de spus, s-au descurcat bine, chiar foarte bine. Atât de bine încât Will Smith se teme pentru impactul faimei şi banilor asupra copiilor săi. Celebri deja datorită lui şi soţiei sale, actriţa Jada Pinkett Smith, Jaden şi Willow, ajunşi la vârstele critice de 13, respectiv 11 ani, pot cădea cu uşurinţă pradă tentaţiilor.

Jaden a început deja o carieră actoricească de la o vârstă fragedă, apărând în filme precum ”The Pursuit of Happyness / În căutarea fericirii”, în 2006, unde a jucat alături de tatăl său, ”The Karate Kid”, în 2010 şi în ”After Earth”, care va avea premiera în curând. Ceea ce-l îngrijorează pe Will Smith este maşinăria industriei show-biz-ului, despre care afirmă că e la fel de nocivă precum consumul de droguri... Celebritatea cunoscută la vârstă prea fragedă le-ar putea afecta percepţia asupra propriei valori şi i-ar putea face dependenţi de succes. Totuşi, Will Smith admite că viaţa la Hollywood este ceva mai sigură decât cartierul în care a copilărit el, unde incidentele armate erau la ordinea zilei. Pentru a fi cât mai aproape de copii, Will Smith s-a dedicat mai mult producţiei, pentru a le veghea mai bine cariera. Willow promite mult în muzică, iar Jaden are propriul show TV, dar Will Smith pare să se fi plictisit şi promite că va reveni la actorie.