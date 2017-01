Will Smith seamănă la urechi cu Barack Obama

Actorul Will Smith consideră că el reprezintă alegerea naturală pentru a interpreta rolul preşedintelui american, Barack Obama, într-un film, întrucât urechile lor seamănă foarte mult. Starul trilogiei ”Oameni în negru / Men in Black” spune că este persoana perfectă pentru portretizarea pe marele ecran a actualului preşedinte american, dacă se va realiza vreodată un film biografic despre acesta. ”Totul vine de la urechi, acesta este secretul. Oamenii se uită la urechile noastre iar eu şi Barack avem urechi asemănătoare, aşa că eu sunt cea mai naturală alegere”, a declarat Will Smith pentru BBC. ”I-am spus lui Obama în glumă: «Ar fi un rol pe care l-aş avea cu siguranţă în vedere, tot ce trebuie să faci tu este să scrii finalul scenariului». Iar el lucrează chiar acum la finalul scenariului”, a adăugat starul american.

Will Smith a devenit celebru în anii ’80, atât ca rapper, sub numele The Fresh Prince, cât şi ca actor, în popularul serial de televiziune ”Prinţul din Bel Air / The Prince of Bel Air”. Printre rolurile sale cele mai cunoscute sunt cele din lungmetrajele ”Bărbaţii în Negru / Men in Black”, ”Ziua Independenţei / Independence Day”, ”Ali”, pentru care a fost nominalizat la premiile Oscar, ”În căutarea fericirii / The Pursuit of Happyness” şi ”Şapte suflete / Seven Pounds”.