Will Smith şi Cameron Diaz ştiu să facă bani

A fost un an excelent pentru Will Smith, care, pentru filmul său “Hancock”, a reuşit încasări impresionante de 80 de milioane de dolari, ceea ce l-a propulsat în topul celor mai profitabili actori. În clasamentul actriţelor conduce Cameron Diaz, care a încasat 50 de milioane de dolari cu filmele “Shrek” şi “What Happens in Vegas”. Pe locul doi în topul masculin s-a clasat Johnny Depp, cu 72 de milioane de dolari, urmat de Eddie Murphy, Mike Myers şi Leonardo DiCaprio, la egalitate, fiecare cu cîte 55 milioane de dolari. Topul actriţelor este completat de Keira Knightley, cu 32 de milioane de dolari, urmată de Jennifer Aniston care a reuşit să adune 27 de milioane de dolari.

În ceea ce priveşte personalităţile din lumea divertismentului, Oprah Winfrey rămîne cea mai profitabilă vedetă, cu un venit impresionant de 275 de milioane de dolari. La categoria vedetelor de televiziune, Charlie Sheen este cel mai strîngător, cu 20 de milioane de dolari, în timp ce vedeta din “Anatomia lui Grey”, Katherine Heigl, care a trecut cu succes şi la roluri pe marele ecran, este cea mai profitabilă actriţă, cu încasări de 13 milioane de dolari.