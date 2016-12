Will Smith şi Jada Pinkett-Smith dezmint zvonurile despre despărţire

Actorii americani Will Smith şi Jada Pinkett-Smith au anunţat că s-au amuzat copios aflând din presă că se despart. Cei doi formează unul dintre cele mai trainice şi mai iubite cupluri de la Hollywood şi au negat informaţiile apărute în tabloide potrivit cărora s-au despărţit după 13 ani de căsnicie, declarând că sunt încă împreună. ”Deşi ezităm de obicei când vine vorba să răspundem unor articole de acest tip, zvonurile care circulă pe seama relaţiei noastre sunt complet false”, au declarat cei doi soţi, într-un comunicat comun. ”Suntem încă împreună iar căsătoria noastră este intactă”, au adăugat ei. Şi Trey, fiul cel mare al lui Will Smith, a dezminţit, la rândul lui, zvonurile despre despărţirea celor doi actori, printr-un mesaj postat pe contul lui de Twitter: ”Dacă s-au despărţit Will şi Jada? Nu s-au despărţit! Este o informaţie falsă. Nu este adevărat!!!!” Însă sursa care a dat publicităţii informaţia despre despărţirea celor două vedete şi-a continuat seria de dezvăluiri. Potrivit acesteia, Jada şi Will Smith au probleme în căsnicie şi au decis deja să se separe. Vor pleca însă împreună în vacanţă cu copiii, pentru a-i obişnui cu ideea despărţirii dar şi pentru a mai da o şansă reconcilierii.

Presa americană a mai publicat o serie de zvonuri că pe Jada Pinkett-Smith o leagă mai mult decât o prietenie de Marc Anthony, fostul soţ al lui Jennifer Lopez. Cei doi sunt colegi în serialul “Hawthorne” şi actriţa i-a fost alături în perioada în care Jennifer Lopez a decis despărţirea lor. Varianta infidelităţii nu este tocmai de ajuns pentru despărţirea lui Will Smith de Jada Pinkett-Smith, pentru că gurile rele afirmă despre relaţia lor că este una foarte deschisă şi că sunt adepţii schimbului de parteneri.

Jada Pinkett, în vârstă de 39 de ani, este cea de-a doua soţie a lui Will Smith, cu trei ani mai mare, după Sheree Zampino, de care actorul a divorţat în 1995, după o căsnicie de trei ani. Cu Sheree, Will Smith are un fiu, Willard Christopher Smith (Trey), care are 18 ani. Cu Jada, el are doi copii, Jaden, în vârstă de 13 ani şi Willow, de 10 ani, care le calcă pe urme, fiind cântăreţi şi actori talentaţi.