Will Smith şi Jada Pinkett-Smith divorţează

În urmă cu numai două săptămâni, pozau ca un cuplu sold, dar acum, reprezentanţii celor doi actori americani au anunţat vestea-şoc. După 13 ani de căsnicie, Will Smith şi Jada Pinkett-Smith au decis să se despartă. Erau consideraţi unul dintre cele mai trainice şi mai iubite cupluri de la Hollywood. În interviul comun pe care l-au acordat revistei “Architectural Digest”, cei doi actori nu au lăsat să se vadă niciun semn că s-ar despărţi. Jada Pinkett-Smith, în vârstă de 39 de ani şi Will Smith, de 42 de ani, au vorbit despre conceptul spiritual al casei lor din Los Angeles. Jada Pinkett este cea de-a doua soţie a lui Will Smith, după Sheree Zampino, de care actorul a divorţat în 1995, după o căsnicie de trei ani. Cu Sheree, Will Smith are un fiu, Willard Christopher Smith (Trey), care are 18 ani. Cu Jada Pinkett, Will Smith are doi copii, Jaden, de 13 ani, şi Willow, de 10 ani.

Jada Pinkett şi Will Smith s-au cunoscut în 1990, pe platourile de filmare ale serialului “The Prince of Bel Air / Prinţul din Bel Air”, când acesteia i-a fost refuzat rolul prietenei personajului principal al producţiei, jucat de actor. În 1997, s-au căsătorit, într-o vilă de lângă Baltimore, la ceremonie participând circa o sută de invitaţi. Jada Smith a mărturisit că a renunţat la cariera sa în muzică pentru a-şi creşte copiii. De altfel, aceasta a mai spus, într-un interviu acordat unei publicaţii americane, că în momentul în care fiul său, Jaden, dădea audiţii pentru filmul “The Pursuit of Happyness / În căutarea fericirii”, în care acesta a jucat alături de tatăl său, ei i s-a propus să meargă în turneu cu Guns \'N\' Roses. Recent, Jada Pinkett dezvăluia şi unul dintre secretele mariajului ei fericit cu celebrul actor: sexul în locuri publice. De asemenea, gurile rele spuneau despre relaţia dintre cei doi că este una “foarte deschisă” şi că cei doi actori sunt adepţi ai schimbului de parteneri.