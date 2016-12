Will Smith va colabora cu rapperul Kanye West

Actorul american Will Smith, în vârstă de 46 de ani, i-a făcut pe fanii lui să genereze o veritabilă frenezie pe reţelele de socializare, joi, după ce a sugerat că ar putea să lanseze din nou un album muzical, după o pauză de 10 ani, la care va colabora cu rapperul Kanye West. Precedentul material discografic lansat de Will Smith s-a intitulat ”Lost and Found” şi a apărut pe piaţă în anul 2005.

Într-o conferinţă de presă organizată la Londra, cu ocazia unei proiecţii speciale pentru presă a noului său film, ”Focus”, starul hollywoodian a dezvăluit că a mers de curând într-un studio de înregistrări alături de rapperul Kanye West şi că a început să accepte sfaturi de la fiul său de 16 ani, Jaden. În cel mai recent film al său, ”Focus”, actorul Will Smith joacă rolul unui fost condamnat care ia sub aripa lui protectoare o femeie tânără şi atrăgătoare, interpretată de Margot Robbie, însă lucrurile se complică în momentul în care cei doi încep o relaţie amoroasă. Acesta este primul rol principal pe care Will Smith îl interpretează după eşecul suferit cu filmul ”After Earth” (2013), un lungmetraj desfiinţat de critici şi evitat de public. Actorul a recunoscut, de altfel, că a fost extrem de afectat de eşecul înregistrat de acest film în box office-ul nord-american.

Rapperul şi producătorul american Kanye West a devenit cunoscut la începutul anului 2000. Cel mai recent album al său, al şaselea, este ”Yeezus”, lansat în iunie 2013.