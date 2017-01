Will Smith va juca în continuarea filmului “Legendă vie”

Will Smith ar putea interpreta din nou personajul Robert Neville, în continuarea filmului “Legendă vie”, potrivit regizorului peliculei, Francis Lawrence, informează hollywood.com. Francis Lawrence a confirmat că lucrează la continuarea filmului “Legendă vie”, care a avut un mare succes de box office în 2007 şi că personajul lui Will Smith, doctorul Robert Neville, se va întoarce pe marile ecrane. Lawrence a explicat că această continuare va fi mult mai uşor de turnat decît filmul original, pentru că echipa nu va mai trebui să folosească zone mari din New York, această experienţă provocînd haos în rândul navetiştilor şi al celor care lucrau în oraş. Pentru filmul “Legendă vie”, o zonă mare din New York a fost închisă circulaţiei oamenilor.

“Legendă vie” are la bază romanul cu acelaşi nume de Richard Matheson, care a inspirat, de asemenea, primul film cu zombie din istoria cinematografiei, “Noaptea morţilor vii” (1968), regizat de George A. Romero. Filmul începe cu un interviu acordat de Dr. Kipper (Emma Thompson), care vorbeşte despre o inovaţie în domeniul ştiinţei: virusul “Measles”, modificat genetic, un nou leac împotriva cancerului. Virusul, care atacă exclusiv celulele canceroase, s-a dovedit eficient în peste 10.000 de clinici. Astfel, începutul filmului devine simbolic în contextul acţiunii pentru felul în care orice inovaţie ştiinţifică poate fi un succes sau, dimpotrivă, un dezastru pentru omenire. Privirea spectatorului e ghidată apoi către imaginea oraşului de peste cîţiva ani, un New York pustiu în care trăieşte cercetătorul Neville, unicul supravieţuitor al unei epidemii care a transformat oamenii în vampiri însetaţi, înspăimîntaţi de lumina zilei. Moartea civilizaţiei şi singurătatea au un efect puternic asupra lui Neville. Cercetătorul se hotărăşte să facă tot ce îi stă în putere pentru a ajunge din nou la normalitate. Ca unic supravieţuitor, Neville va fi singurul capabil să salveze Terra.