Willem Dafoe și Noomi Rapace, conferință de presă după filmările din Peninsulă

Celebrul actor american Willem Dafoe se află în centrul evenimentelor din Piața Ovidiu, acolo unde se desfășoară filmările pentru pelicula „What Happened to Monday”. El a început filmările în centrul orașului încă de miercuri. Dafoe a participat, ieri seară, la o conferință de presă alături de actrița suedeză Noomi Rapace, primarul Constanței, Decebal Făgădău, regizorul norvegian Tommy Wirkola și reprezentanții Castel Film. Cei doi actori și regizorul s-au declarat plăcut impresionați de oportunitățile pentru filmări pe care le oferă Constanța. Norvegianul Wirkola a mărturisit că a prelungit programul de filmări tocmai din acest motiv, găsind aici condiții ideale pentru scenariul peliculei. Cealată vedetă americană, Glenn Close nu a venit la Constanța. La finalul conferinței, Decebal Făgădău a vorbit despre importanța prezenței oaspeților de la Hollywood în oraș care va aduce imagine și câștiguri Constanței. Thriller-ul care se filmează, în aceste zile, la Constanța are în centrul acțiunii o familie cu șapte fiice gemene. Acest lucru se întâmplă într-o societate controlată de un guvern ce permite ca fiecare familie să aibă un singur copil.

CARISMATICUL DAFOE Cu o întârziere tipică vedetelor de la Hollywood dar motivată de faptul că ieri s-a filmat până la 1.00 noaptea, conferința a început cu entuziasm pe fețele actorilor și ale producătorilor. Willem Dafoe a fost încă de la început în centrul atenției, fiind de trei zile în Constanța unde lumea l-a recunoscut și l-a primit peste tot cu căldură. El a vorbit despre personajul său din film și a mărturisit că a mai fost aici în urmă cu șapte ani și că s-a pozat cu Cazinoul. „Pot spune despre personajul meu că a moștenit o situație incredibilă la care nu se aștepta. Fiica sa naște șapte gemene și moare. Fetele devin ale lui peste noapte și trebuie să aibă grijă de toate. E copleșitor rolul. Eu am mai fost în Constanța în urmă cu vreo șapte ani când am mai participat la filmări în România pentru o altă peliculă. După filmări m-am plimbat prin mai multe locuri din țară printre care și Constanța. Îmi amintesc că m-am pozat în fața Cazinoului”, a declarat Willem Dafoe.

AU PRELUNGIT FILMĂRILE PENTRU CĂ LE-A PLĂCUT CONSTANȚA Regizorul norvegian Tommy Wirkola început conferința vorbind despre scenariu. „Totul se întâmplă într-un viitor nu foarte îndepărtat, într-o Europă federală, pe o planetă suprapopulată cu 10 - 12 miliarde de oameni să spunem. Guvernul a adoptat politica unicului copil. O femeie are șapte fete gemene și moare la naștere lăsând copiii în grija bunicului interpretat de Willem Dafoe. Oferă fiecărei fete numele fiecărei zile din săptămână. Ele se ascund acasă, pretinzând în public că sunt aceeași persoană. Noomi Rapace joacă toate rolurile”, a declarat Tommy Wirkola. Acesta a vorbit apoi despre cum a ales să filmeze la Constanța. „Majoritatea filmărilor au avut loc la București dar ne trebuia un loc pentru a reprezenta viziunea noastră futuristă asupra filmului. Am ales Constanța pentru arhitectura ei mixtă, combinațiile de nou și de vechi. Am fost bucuroși să filmăm aici pentru că am avut parte de cooperare totală din partea autorităților și de ospitalitatea constănțenilor. E frumos aici și avem condițiile pentru a ne crea lumea noastră din viitor”, a spus regizorul. Wirkola s-a declarat impresionat de portul Constanța unde va filma câteva scene lângă silozurile vechi și a dus apoi discuția la munca în echipă cu membri de staff români și la provocările întâlnite. „E impresionant, nu mă așteptam să găsesc un așa decor în port. Lucrez cu orice fel de staff iar colegii români sunt experimentați și profesioniști. Sunt oameni buni cu care m-am distrat, suntem o bună unitate împreună. Figuranții au fost în jur de 200 pe zi și au fost buni. Am găsit aici locul ideal, oamenii ideali, ne-am adaptat și am prelungit zilele de filmare. Filmăm aici o săptămână întreagă”, a conchis norvegianul.

ȘAPTE ROLURI ÎNTR-UN SINGUR FILM Noomi Rapace a venit însoțită de Clara, fetița de șapte ani care joacă rolul personajului ei din copilărie. Cu entuziasm și naturalețe în același timp, actrița suedeză și-a spus părerea despre Constanța. „Eu am sosit astăzi (N.r. - ieri) și chiar i-am spus șoferului meu, în timp ce ne deplasam prin oraș, faptul că nu poți distinge cărei zone de pe glob îi aparține acest peisaj urban. Dacă nu știam unde merg, nu aș fi putut să-mi dau seama unde sunt. E foarte frumos, e special iar arhitectura te duce cu gândul în mai multe locuri. Am văzut apoi macaralele din port și m-am minunat... chiar îmi imaginam că sunt într-un film de science - fiction”. Actrița a vorbit și despre provocarea de a juca șapte roluri diferite într-un singur film. „E o provocare fantastică pentru că fiecare soră geamănă are personalitatea ei, stilul ei și trebuie să se deosebească în mod natural. Să fiu personaj și să mă plasez cumva printre cele șase surori e debusolant și dificil. În minte trebuie să mă pregătesc să intru în următorul personaj și nu e ușor să ții pasul”, a mai spus Noomi Rapace.

„MULȚUMIM CONSTANȚA” ÎN FILM Primarul Constanței, Decebal Făgădău a declarat că prezența echipei de filmare și a vedetelor de la Hollywood în oraș constituie o promovare la cel mai înalt nivel. Făgădău a dezvăluit că pentru un sfert de oră din film acțiunea se va desfășura la Constanța iar la finalul peliculei vor fi adresate mulțumiri în limba română. „Prezența acestor nume înseamnă foarte mult pentru Constanța. Faptul că un film cu un buget generos va avea în componența sa 15 minute filmate la noi, faptul că la sfârșitul filmului va fi scris în limba română „Mulțumim Constanța” cred că înseamnă enorm. E o reclamă incomparabilă cu alte modalități de promovare. Ați văzut cât de firești sunt actorii, cât de modești... Le mulțumesc producătorilor pentru faptul că aproape 450 de constănțeni vor intra în desfășurarea filmului ceea ce înseamnă o etapă frumoasă în istoria orașului nostru. Și aspectul financiar este foarte important. Toată echipa, formată din aproximativ 150 de persoane este cazată aici... sunt nouă zile de filmare dar necesită zile de muncă înainte și după filmări ceea ce înseamnă firme locale angajate... firme de pază, de curățenie, de construcții și alte servicii. Producătorii se gândesc și la alte filme pe care să le filmeze aici”, a spus Făgădău. Edilul a povestit și despre cum a tratat cu reprezentanții echipei de producție. „Au tăiat un copac pentru decor dar vor planta alți zece. Mi-au cerut sprijinul pentru a obține toate aprobările. Și-au dorit să filmeze în bazilica „Sfântul Anton” de unde nu am primit aprobare iar ulterior am obținut aprobarea Înaltpreasfinției sale Teodosie pentru a filma în biserica greacă. Le-am pus prelaților la dispoziție și scenariul pentru a se demonstra că filmul nu aduce prejudicii valorilor religioase”, a mărturisti primarul Făgădău.

După două zile cu vreme frumoasă urmează filmări pe străzile Peninsulei și în port unde, conform unor surse din cadrul echipei de producție, se va filma și un accident.