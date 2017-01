Will.I.Am de la Black Eyed Peas îşi lansează un album solo

Liderul formaţiei Black Eyed Peas, will.i.am, va lansa, pe 25 septembrie, primul său album solo, “Songs About Girls”, ce cuprinde 15 piese şi un film de o oră.

“Songs About Girls” este un produs multimedia ce cuprinde nu numai muzică, include şi primul single “I Got It From My Mama” şi piesa pe care a scris-o pentru concertele Live Earth, “S.O.S.”, ci şi un film cu durata de o oră ce încorporează videoclipurile pentru opt dintre piesele de pe albun. În plus, “Songs About Girls” va avea şi o nouă platformă online, Dipdive, care va permite accesul la conţinuturi suplimentare. Împreună cu Musicane, will.i.am va avea şi propriul magazin de muzică online, will-i-am.com. “Will este o maşinărie care nu se opreşte”, a spus partenerul artistului de la Dipdive, Iovine. “Will are multă muzică în el, un fel de muzică pe care poate şi nu poate să o facă cu Black Eyed Peas, şi acest album dă o altă perspectivă asupra a cine este Will”. Cînd a început să lucreze la proiect, will.i.am, pe numele său real William Adams, avea o idee foarte clară despre ce vrea şi ce nu vrea să fie ca artist solo. “Am vrut să fiu producător, compozitor dar şi vocalist şi rapper, să port toate pălăriile”, a spus el. Deşi are un CV de producător plin de nominalizări la Grammy, cu Mary J. Blige, Justin Timberlake şi cîntăreaţa de Fergie de la Black Eyed Peas, will.i.am nu a vrut ca “Songs About Girls” să fie un album de tipul celor ale producătorilor.

Povestea albumului, care urmăreşte o relaţie a unui producător de hip-hop cu prietena sa, a fost inspirată de evenimente reale, în special de o relaţie care a durat şapte ani şi a început cam în acelaşi timp cu The Black Eyed Peas, în 1995. Pentru partea de film din “Songs About Girls”, artistul a dus o echipă în Brazilia şi a creat o producţie fără scenariu “despre încercările de a face un film, care nu se realizează niciodată. A fost foarte amuzant”. The Black Eyed Peas vor susţine, pe 15 septembrie, primul lor concert din România, la Arenele Romane din Bucureşti.