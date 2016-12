William Petersen, tată de gemeni

Actorul şi producătorul american William Petersen şi soţia sa, Gina Cirone, au devenit părinţi, după ce o mamă surogat a adus pe lume gemeni. Băieţelul şi fetiţa cuplului s-au născut prematur, pe data de 5 iulie, la Los Angeles, însă starea lor de sănătate s-a îmbunătăţit treptat. Abia după ce au putut să îşi ia copiii acasă, impresarul actorului a confirmat venirea pe lume a gemenilor. ”Copiii sunt Ok şi se simt din ce în ce mai bine, aşa că abia aşteptăm să îi luăm acasă”, a declarat fericitul cuplu într-un comunicat de presă. William Petersen, în vârstă de 58 de ani, mai are o fiică, Maite, de 36 de ani, care la rândul ei are doi fii.

William Petersen şi Gina Cirone s-au căsătorit în 2003. William Petersen a devenit celebru în lumea întreagă graţie rolului Gil Grissom din serialul poliţist ”CSI: Crime Scene Investigation / CSI”, pe care l-a şi produs în perioada 2004 - 2011. În 2009 a decis să părăsească serialul, pentru a se dedica familiei şi altor proiecte cinematografice, fiind înlocuit de amicul său Laurence Fishburne. La rândul său, acesta i-a predat ştafeta lui Ted Danson, care va fi protagonistul noului sezon al popularului serial poliţist.