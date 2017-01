Will.I.Am pune umărul la revenirea muzicală a lui Michael Jackson

Controversatul cîntăreţ American Michael Jackson îşi va lansa noul album online, a declarat Will.I.Am, membru al trupei Black Eyed Peas, cu care starul muzicii pop colaborează în prezent pentru a reveni pe scena muzicală după o absenţă de mai mulţi ani. Will.I.Am este convins că excentricul star este destul de talentat şi faimos încît să dea o "lovitură" vînzărilor online. Acesta mai crede că Michael Jackson nu are nevoie să fie sprijinit de o casă de discuri celebră pentru a reuşi să se impună, din nou, pe piaţa muzicală.

Will.I.Am, autor al unor hituri precum "Shut Up" sau "Where Is The Love", este de părere că în ciuda absenţei îndelungate de pe scena muzicală, noul album al lui Michael Jackson va fi un succes. "Am stat împreună în Irlanda şi am compus melodii care să influenţeze emoţional oamenii şi ritmuri care să îi facă să danseze", a afirmat acesta. În afară de Michael Jackson, Will.I.Am, al cărui nume real este William James Adam Jr., a colaborat cu nume mari din muzica internaţională, precum Busta Rhymes, pentru albumul "The Big Bang" şi Justin Timberlake, pentru albumul "FutureSex/LoveSounds". De asemenea, şi-a ajutat colega de trupă Fergie să îşi lanseze albumul solo de debut "The Dutchess".