Willow Smith îşi lansează albumul de debut, anul viitor

Fiica lui Will Smith, Willow, în vârstă de 11 ani, devenită un fenomen în lumea muzicii pop, îşi lansează albumul de debut, anul viitor, în aprilie. Albumul va include hitul său ”Whip My Hair”, dar şi continuarea acestuia, ”21st Century Girl” şi colaborarea ei cu Nicki Minaj, ”Fireball”. În 2010, Willow Smith a semnat un contract cu casa de înregistrări a rapperului Jay-Z, Roc Nation, după ce primul ei single făcuse deja vâlvă pe internet. În ianuarie anul acesta, Jay-Z spunea că vrea ca Willow să aibă rolul principal în remake-ul musical-ului ”Annie”.

În luna august, şi Will Smith a anunţat că vrea să îşi reia cariera de cântăreţ. Cel mai recent album de studio al său, ”Lost and Found”, a fost lansat în 2005. Willow, fiica starului filmului ”Men in Black / Bărbaţii în negru”, Will Smith şi a actriţei Jada Pinkett-Smith, calcă pe urmele fratelui său Jaden, în ceea ce priveşte lansarea într-o carieră artistică la o vârstă fragedă. Jaden Smith, în vârstă de 12 ani, a jucat în filmul ”Karate Kid”, lansat anul trecut, dar şi alături de tatăl său, în filmul ”The Pursuit of Happiness / În căutarea fericirii” şi în ”The Day the Earth Stood Still / Ziua în care Pământul se opri”. La rândul său, Willow Smith a apărut alături de tatăl ei în filmele ”I Am Legend / Legendă vie” şi ”Kit Kittredge / O fetiţă americană” şi a asigurat vocea unui personaj din animaţia ”Madagascar 2”.