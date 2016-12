Wim Wenders nu e prea convins de beneficiile 3D asupra filmului

Wim Wenders a declarat, recent, că nu este convins de beneficiile pe care tehnologia 3D le poate aduce industriei cinematografice, deşi cineastul îşi va prezenta producţia “Pina”, realizată astfel, la Festivalul Internaţional de la Berlin (10 - 20 februarie). “După prima capodoperă, «Avatar» de James Cameron nu au mai existat decât ghiveciuri”, a declarat regizorul german. Wim Wenders a spus că “Avatar” a fost un film uimitor, datorită tehnologiei folosite. Pe de altă parte, el a apreciat că restul filmelor 3D nu se ridică la nivelul “Avatar”. “Dau dureri de cap, o stare de rău fizic şi de multe ori nu înţelegi de ce pelicula a fost realizată 3D”, a spus cineastul. Totuşi, acest lucru nu l-a oprit pe Wenders să facă un film 3D despre Pina Bausch, una dintre cele mai importante reprezentante ale dansului contemporan mondial. Pentru Wenders, revelaţia a fost când a văzut “U2 3D”, la Cannes, în 2007.

Filmul “Pina” va fi prezentat în premieră mondială, pe 13 februarie, la Festivalul de Film de la Berlin. De asemenea, pelicula va rula şi la Festivalul Internaţional de Film Transilvania, ce se va desfăşura între 2 şi 12 iunie, la Cluj-Napoca. De altfel, Wim Wenders a fost invitatul festivalului de la Cluj-Napoca, anul trecut. Wim Wenders a primit peste 45 de distincţii la festivaluri de filme prestigioase, precum şi trofee sau nominalizări la cele mai importante premii cinematografice din lume. Printre acestea se numără Palme d\'Or - distincţia supremă a Festivalului de Film de la Cannes (“Paris, Texas” - 1984), Leul de Aur la Festivalul de la Veneţia (“Starea lucrurilor / The State of Things” - 1982), Premiul BAFTA (“Paris, Texas” - 1984), Premiul Academiei de Film Europene (“Wings of Desire” - 1988) şi nominalizarea la premiul Oscar (“Buena Vista Social Club” - 1999). De asemenea, Wim Wenders este membru al prestigiosului ordin paneuropean Pour le Mérite şi preşedinte al Academiei de Film Europene, de peste zece ani.