Winona Ryder, de nerecunoscut

Actriţa americană Winona Ryder, celebră pentru părul său scurt şi brunet, a decis să-şi schimbe radical imaginea. Actriţa a apărut în noul videoclip al trupei The Killers, pentru piesa ”Here With Me”, cu părul blond şi lung. Videoclipul a fost regizat de Tim Burton, cu care Winona Ryder a mai lucrat la filmele ”Edward Scissorhands / Edward omul-foarfece” şi ”Beetlejuice”, în 1988. Actriţa în vârstă de 41 de ani apare în clipul celor de la The Killers alături de mai tânărul actor Craig Roberts, în vârstă de numai 21 de ani. În clip, personajul interpretat de Craig Roberts se îndrăgosteşte de un manechin dintr-un muzeu de ceară, rol interpretat de Winona Ryder. Tânărul are mai multe întâlniri romantice cu manechinul, pe plajă sau la teatru. Regizorul Tim Burton a explicat, pe site-ul trupei The Killers, cum a avut ideea videoclipului: ”Prima dată când i-am văzut live pe The Killers a fost când au susţinut un concert în Blackpool, Marea Britanie, după ce am lucrat cu ei la clipul piesei ”Bones”. Când am auzit cântecul ”Here With Me” mi-am amintit că am văzut o statuetă din ceară a Winonei Ryder în muzeul Louis Tussaud din Blackpool. Conceptul videoclipului este inspirat dintr-un film din 1935, ”Mad Love”, cu Peter Lorre. A fost o plăcere să filmez în Blackpool şi să lucrez cu The Killers, Winona Ryder şi Craig Roberts”.

Trupa americană The Killers, originară din Las Vegas, este foarte populară în SUA şi în afara acestora. Formaţia a vândut nu mai puţin de 16 milioane de CD-uri în întreaga lume, dintre care şase milioane în SUA şi cinci milioane în Marea Britanie.