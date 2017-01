Winona Ryder rupe tăcerea

În primul interviu pe care l-a acordat despre acest subiect după cîţiva ani buni de absenţă de la Hollywood în urma unui exil auto-impus, actriţa americană a declarat că nu se simte vinovată pentru faptul că a furat haine din magazine. Winona Ryder a acordat revistei “Vogue” primul interviu din ultimii ani, în care a vorbit despre arestarea sa, în decembrie 2001, după ce a fost surprinsă încercînd să sustragă haine dintr-un luxos magazin din Beverly Hills. “Nu m-am simţit prea vinovată, pentru că nu am rănit pe nimeni”, afirmă vedeta în interviul care va apărea în ediţia de luna viitoare. “Ar fi fost o cu totul altă experienţă dacă răneam pe cineva fizic sau psihic”, a continuat actriţa. “Nu am scos un cuvînt. Nu am emis un comunicat. Nu am făcut nimic. Am aşteptat să se termine totul”, a povestit Winona Ryder. “Ceea ce mă deranja era atenţia care mi se acorda”, a adăugat actriţa, care a mai spus că ştirile despre arestarea ei le-au surclasat pe cele despre presupusa capturare a lui Osama bin Laden.

Winona Ryder, care a fost găsită vinovată de furt, a explicat că a trecut printr-o perioadă grea înainte de arestare: “Cu două luni înainte mi-am rupt mîna în două locuri, iar medicul mi-a dat multe calmante pentru a scăpa de dureri. Am ajuns apoi într-un moment în care nu am mai ştiut dacă mă mai doare ceva, dar luam în continuare pastile”. Medicamentele i-au indus o stare de confuzie, iar arestarea a fost, într-un fel, “o binecuvântare” pentru că nu a mai putut lua calmante. După ce şi-a rezolvat problemele cu legea, actriţa s-a mutat în San Francisco, pentru a locui alături de părinţi, care au sprijinit-o foarte mult şi a hotărît să nu mai lucreze. Între timp, Winona Ryder a revenit la Hollywood şi va apărea anul acesta în trei noi filme, printre care “The Ten, Sex and Death 101” şi “The Last Word”.

Deşi nu are o relaţie sentimentală, Winona Ryder, în vîrstă de 35 de ani, îşi doreşte copii. Printre foştii săi iubiţi se numără bărbaţi faimoşi precum Matt Damon, Dave Pirner de la Soul Asylum sau Johnny Depp, iar actriţa încă încearcă să găsească bărbatul potrivit pentru ea.