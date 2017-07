„Winter is coming“! În România, „Game of Thrones“ se lansează luni!

Aşteptarea tuturor zecilor de milioane de fani de pe întregul mapamond a luat sfârşit! Serialul "Urzeala tronurilor / Game of Thrones" revine pe micile ecrane din România luni, 17 iulie 2017, ora 04.00 şi ora 20.00!

Cel de-al șaptelea sezon este penultimul din această saga fantasy cu accente medievale, o producție de televiziune care se bucură de mare succes pe plan internațional, în care abundă scenele de sex, violența și intrigile politice, arată AFP. Povestea familiilor nobiliare din "Game of Thrones", care se luptă între ele pentru a câștiga Tronul de Fier, mai are doar 13 episoade, repartizate în două sezoane mai scurte. Apoi, după al optulea sezon, cortina va fi trasă peste unul dintre cele mai mari fenomene din istoria televiziunii.

Serialul "Game of Thrones", unul dintre cele mai sumbre și mai controversate realizate vreodată, este criticat încă de la debutul său în 2011 pe postul HBO pentru violența sa extremă şi pentru viteza cu care dispar personajele-cheie din poveste. Astfel, scenariștii au brutalizat personaje feminine, au ucis personaje-copii, au prezentat scene erotice brutale și zeci de personaje - inclusiv principale - au fost torturate și/sau și-au găsit moartea printr-o panoplie întreagă de metode (lovituri de sabie, înjunghiere, otrăvire, jupuire, decapitare, ardere, eviscerare etc.). Totul a fost prezentat cu multe detalii și cu numeroase cadre în prim-plan. Însă, în cazul acestui serial, controversa a ţinut loc de publicitate, iar audiența show-ului TV a depășit 23 de milioane de persoane per episod numai în Statele Unite.

"Game of Thrones" a câștigat mai multe premii Emmy - recompensele supreme din televiziunea americană - decât oricare alt serial de ficțiune. Show-ul TV este difuzat în 170 de țări și înregistrează audiențe-record.

LA REVEDERE, GEORGE R.R. MARTIN!

Al șaselea sezon a fost primul care nu s-a mai inspirat direct din romanele scrise de George R.R. Martin în seria "Cântec de gheață și foc". Cel mai recent roman din această serie literară, al cincilea, a fost lansat în 2011. Alte două volume sunt prevăzute, însă datele la care ele vor fi publicate nu sunt cunoscute.

Eroul Jon Snow (Kit Harington) este readus la viață în debutul sezonului al șaselea, devine Regele Nordului, în timp ce Cersei Lannister (Lena Headey) reușește o lovitură de stat în capitala King's Landing, asasinând aproape toată familia regală și pe adversarul ei religios, High Sparrow. Sansa Stark (Sophie Turner), violată - în sezonul al cincilea - într-o scenă foarte controversată, întrucât nu apare în romanele lui George R.R. Martin - de Ramsay Bolton (Iwan Rheon), reușește să se răzbune și face în așa fel încât violatorul să fie devorat de propriii câini, în timp ce Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) își începe în sfârșit călătoria pe mare spre regatul ei natal, Westeros.

"WINTER IS COMING" ÎN TOIUL VERII

Autorii adaptării televizate, David Benioff și D.B. Weiss, au dezvăluit anul trecut că serialul se va încheia odată cu difuzarea celui de-al optulea sezon. Ei au mai spus că sezonul al șaptelea va avea șapte episoade, iar sezonul al optulea va avea doar șase episoade. Spre deosebire de sezoanele precedente, care aveau premierele în luna aprilie, cel de-al șaptelea sezon va debuta pe micile ecrane în miezul verii. Efectul va fi și mai dramatic, întrucât, încă din primul episod al show-ului, personajele din "Game of Thrones" așteaptă sosirea iernii cu o mare angoasă și repetă obsesiv o frază leitmotiv - "Winter is coming". Fapt care se întâmplă la sfârșitul celui de-al șaselea sezon, obligând echipa de filmare să aștepte înghețul pentru a putea să filmeze noile episoade din sezonul al șaptelea.

Potrivit aceleiaşi surse, puține detalii au fost dezvăluite înainte de debutul acestui penultim sezon, cu excepția apariției pe generic a actorului Jim Broadbent, premiat cu Oscar, și a cântărețului Ed Sheeran.

TEORII PREFERATE DE FANI ŞI ACTORI

Una dintre teoriile preferate pe rețelele de socializare spune că Daenerys, foarte apreciată de fani, începe să se transforme într-un personaj negativ. Internauții se bazează pe informația că tatăl ei, regele nebun Aerys Targaryen, era un ucigaș sângeros și că "Mama dragonilor" a devenit ea însăși din ce în ce mai rece pe parcursul ultimelor episoade.

Jon Snow și alte personaje principale ar trebui să aibă parte de mai mult timp de prezență pe ecrane, pur și simplu pentru că personajele secundare sunt ucise în jurul lor într-un ritm amețitor. "Acest sezon este o noutate frumoasă pentru mine, personajul meu vorbește mai mult, este mai sigur pe el", a declarat Kit Harington pentru Entertainment Weekly (EW): "Am apreciat să fac și altceva, nu doar să mormăi". Într-un trailer de 90 de secunde al celui de-al șaptelea sezon, intitulat "Long Walk", personajele Cersei, Daenerys și Jon sunt prezentate în timp ce se îndreaptă fiecare spre castelele lor, King's Landing, Dragonstone și Winterfell.

Chestiunea cea mai importantă - care nu își va afla însă răspunsul în această vară - este cine se va instala pe Tronul de Fier și va domni în Westeros în ultimul sezon al serialului. "Cred că Sansa ar trebui să fie pe Tronul de Fier și că Jon Snow ar trebui să conducă Winterfell", spune Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark), într-un videoclip difuzat de EW. Pentru Kit Harington, "Sansa ar trebui să urce pe Tronul de Fier. Arya (cealaltă soră a lui, n.r.) ar trebui să conducă Winterfell", iar propriul lui personaj ar trebui să revină la Rondul de Noapte pentru a proteja regatul de pericolele din Nord.