„Winter is coming“ peste Prima Casă

Uite că se întâmplă lucruri foarte, foarte interesante în provincia România. Am aflat despre contabilitatea dublă practicată de 27 de bănci, întru marea optimizare fiscală, am conștientizat că unii bancheri cumulează pensia enormă cu salariul de la stat, iar - și asta-i minune mare - un raport de prin BNR a dezvăluit că, în esență, programul Prima Casă a fost și este o formă de ajutor de stat pentru mediul privat - practic, bani publici au mers către debitori care nu aveau nevoie de sprijin, căci aveau orice, numai venituri modeste nu. Iar ce n-a spus BNR spune avocatul Gheorghe Piperea - „Să nu uităm de uriașul risc asumat de stat pentru întregul stoc de 200.000 de astfel de credite, care vor deveni neperformante în secunda în care dobânda Robor la trei luni va ajunge la 4 - 5% pe an. Adică în iarnă...“.