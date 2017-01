Wong Kar Wai, preşedinte de juriu la Berlinală

Regizorul Wong Kar Wai va fi preşedintele juriului Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, a cărui ediţie cu numărul 63 va avea loc între 7 şi 17 februarie 2013. Wong Kar Wai nu este doar un regizor care a câştigat numeroase premii, ci şi un simbol pentru cineaşti din lumea întreagă. ”Wong Kar Wai este unul dintre cei mai apreciaţi realizatori de film ai vremurilor noastre. Semnătura sa creativă şi poezia operei lui ne-au fascinat pe toţi. Pentru el, rolul de preşedinte al juriului este un vis devenit realitate. Încă din 1980, Berlinala a fost o platformă pentru cinematografia chineză, un alt motiv pentru care suntem foarte onoraţi că Wong Kar Wai va fi preşedintele juriului în 2013”, a declarat directorul Festivalului de la Berlin, Dieter Kosslick. ”Sunt cu adevărat onorat de invitaţia lui Dieter. De asemenea, sunt foarte fericit să mă întorc la Berlin şi să văd ce au mai semnat regizorii din lumea întreagă. Pentru mine, în calitate de cineast, ar fi o experienţă care m-ar împlini”, a declarat, la rândul său, cineastul chinez.

S-a născut în Shanghai şi a crescut în Hong Kong. A debutat în 1988, cu ”As Tears Go By”. Filmul său ”Days of Being Wild” a fost inclus în secţiunea Forum a Berlinalei, în 1991 şi a fost urmat de ”Chungking Express”, în 1994, titlul care i-a adus regizorului celebritatea internaţională. Şi-a demonstrat din nou talentul la Berlinală cu ”Fallen Angels”, selectat tot în secţiunea Forum, în 1996. În 1997 a câştigat premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de la Cannes, pentru ”Happy Together”. A devenit un favorit al cinefililor, pentru una dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste spuse pe peliculă, ”In the Mood for Love”, în 2000, care a primit premiul Cesar în 2001. După ”2046”, Wong Kar Wai a realizat ”My Blueberry Nights”, în 2007, primul său film în SUA, cu staruri de la Hollywood. În prezent, Wong Kar Wai lucrează la ”The Grandmasters”, cu Tony Leung şi Ziyi Zhang în rolurile principale.