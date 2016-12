Woody Allen lansează, pe Amazon, primul său serial TV

Serviciul de televiziune al gigantului Amazon a anunțat că în data de 30 septembrie va debuta primul serial TV al regizorului american Woody Allen, ”Crisis in Six Scenes”, un serial de șase episoade, cu Woody Allen, Miley Cyrus și Elaine May în distribuție, plasat în tulburii anii '60 din SUA. Este vorba despre un serial de comedie plasat în timpul revoltei din anii 1960, centrându-se asupra unei familii dintr-o suburbie care se confruntă cu haosul produs de un vizitator.

”Crisis in Six Scenes” este unul din următoarele seriale de comedie care vor fi lansate în toamnă, au declarat reprezentanții Amazon, duminică, începând cu serialul de comedie neagră, parțial autobiografic, creat de comedianta Tig Notaro, ”One Mississippi”, inspirat de evenimentele din viața sa, ce va debuta pe 9 septembrie. Acesta va fi urmat de lansarea pe 16 septembrie a serialului ”Fleabag”, scris de Phoebe Waller-Bridge, despre viața modernă în Londra. De asemenea, tot duminică a fost anunțată revenirea serialului ”Transparent”, o comedie cu temă transsexuală, aflată la al treilea sezon, care va debuta pe 23 septembrie; a serialului ”Red Oaks”, un sitcom plasat într-un club din anii 1980 ce se centrează pe viața unui student de colegiu, care revine pe 11 noiembrie, tot pe Amaxon, și ”Mozart in the Jungle”, un serial plasat în lumea muzicii clasice, premiera celui de-al nouălea sezon fiind programată pentru 9 decembrie.

Un trailer al serialului regizat de Woody Allen, ”Crisis in Six Scenes”, poate fi vizualizat pe YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bNLUUfFLlQ0.