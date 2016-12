Woody Allen nu este cercetat penal

Judecătorii din statul Connecticut nu au pe rol nicio cercetare penală împotriva regizorului Woody Allen, după ce acesta a fost acuzat public de fiica sa adoptivă că ar fi agresat-o sexual în 1992, când avea vârsta de şapte ani. Deşi în anul 1993 a avut loc o anchetă a serviciilor sociale, un procuror a decis să nu îl pună sub acuzare pe Woody Allen, care a negat acuzaţiile. Experţii legali au afirmat că, între timp, statutul prescrierii extinctive, probabil, a expirat. După deschiderea, în 1993, a unei anchete în statul Connecticut, unde locuia familia cineastului, un procuror a considerat că existau motive suficiente pentru a-l pune sub acuzare pe Woody Allen, dar a renunţat să o facă, întrucât acţiunea nu ar fi avut consecinţe pozitive pentru Dylan, care era prea fragilă în acea vreme. „Nu avem nicio investigaţie în curs. Dacă am primi o plângere, am examina-o, desigur, aşa cum procedăm cu orice plângere, şi am lua măsurile necesare”, a declarat ieri Mark Dupuis, un purtător de cuvânt al Departamentului de justiţie infracţională din Connecticut, adăugând că orice acuzaţii necesită o plângere prealabilă.

Dylan Farrow, acum în vârstă de 28 de ani, a oferit detalii despre presupusul abuz sexual într-o scrisoare deschisă publicată pe blogul publicaţiei „The New York Times”, afirmând că incidentul a avut loc la domiciliul din Connecticut al mamei sale, actriţa şi fosta parteneră de viaţă a regizorului Mia Farrow. Woody Allen a respins, într-un comunicat de presă, acuzaţiile formulate de fiica lui adoptivă, considerându-le „false şi ruşinoase”. În acelaşi comunicat, purtătoarea de cuvânt a regizorului, Leslee Dart, a reamintit că, la acea vreme, o anchetă minuţioasă a fost realizată de experţi independenţi mandataţi de un tribunal şi că aceştia au ajuns la concluzia că nu a existat o dovadă credibilă de agresiune. Legile statului Connecticut prevăd că un judecător care primeşte o plângere de abuz sexual al unui minor are la dispoziţie cinci ani pentru a pune sub inculpare persoana împotriva căreia s-a făcut plângerea. Dylan Farrow susţine că a fost agresată în 1992.

„Woody Allen nu a fost condamnat niciodată pentru nicio infracţiune, iar faptul că el a scăpat după tot ceea ce mi-a făcut mi-a bântuit toată tinereţea”, a adăugat fiica adoptivă a cineastului, care a acuzat Hollywoodul că a închis ochii în faţa acelor acuzaţii, continuând să îl premieze pe cineast. Cel mai recent film al acestuia, „Blue Jasmine”, a primit pe 16 ianuarie trei nominalizări la premiile Oscar, iar Woody Allen, autor a peste 40 de filme care i-au adus deja patru premii Oscar, a primit luna trecută şi premiul Globul de Aur pentru întreaga carieră.