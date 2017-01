Woody Allen şi-a anunţat colaborarea cu Carla Bruni

Prezenţa Primei Doamne a Franţei în distribuţia filmului ”Midnight in Paris”, care va fi turnat în această vară, la Paris, a fost confirmată, joi, de regizorul acestui lungmetraj, cineastul american Woody Allen. De obicei extrem de zgârcit în privinţa detaliilor despre proiectele sale cinematografice, Woody Allen a confirmat prezenţa actorilor Owen Wilson, Marion Cotillard, Rachel McAdams şi Kathy Bates pe afişul filmului ”Midnight in Paris”, dar şi pe cea a soţiei preşedintelui Franţei, Carla Bruni. Din distribuţia acestui film mai fac parte Michael Sheen, Nina Arianda, Tom Hiddleston, Corey Stoll, Mimi Kennedy şi Kurt Fuller.

”Midnight in Paris” este o comedie romantică, ce prezintă povestea unei familii care călătoreşte în capitala Franţei, în interes de afaceri şi pe cea a unui cuplu de tineri recent logodiţi, a cărui viaţă va fi transformată de această călătorie. ”Filmul celebrează pasiunea unui tânăr bărbat pentru oraşul Paris, explorând în acelaşi timp iluzia pe care oamenii o au adeseori, crezând că vieţile celorlalţi sunt mai bune decât ale lor”, a declarat Woody Allen. Filmul este produs de Letty Aronson, Steve Tenenbaum şi Jaume Roures şi face parte dintr-un contract de finanţare a trei lungmetraje, semnat de compania lui Woody Allen, Gravier Prods şi Mediapro. Compania de producţie cinematografică spaniolă Mediapro a produs şi precedentele două filme ale regizorului american – ”Vicky Cristina Barcelona” şi ”You Will Meet a Tall Dark Stranger”, ce va fi proiectat în afara competiţiei la Festivalul de la Cannes şi va fi lansat pe marile ecrane în această toamnă.

Woody Allen, născut la New York, este unul dintre cei mai importanţi regizori de film, scenarişti şi actori americani. El scrie scenariile, regizează şi joacă în majoritatea filmelor sale. Sursele sale de inspiraţie sunt literatura, sexualitatea, filosofia, psihologia, identitatea evreiască, cinematografia europeană şi oraşul New York, unde s-a născut şi a locuit dintotdeauna. De la ”Take the Money and Run”, în 1969, Woody Allen a realizat, în medie, un film pe an. Printre acestea s-au numărat filme devenite clasice, precum ”Annie Hall”, ”Manhattan” şi ”Zelig”, dar şi producţii mai puţin pretenţioase, precum ”Vicky Cristina Barcelona”.