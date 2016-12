Woody Allen vrea să îi propună Carlei Bruni-Sarkozy un rol într-unul din filmele sale

Lăudînd carisma şi imaginîndu-şi că ar fi minunată pe marele ecran, cineastul american a declarat, joi, într-o conferinţă de presă organizată la Paris, că şi-ar dori ca Prima Doamnă a Franţei să joace într-unul din filmele sale viitoare. Woody Allen se află în capitala franceză pentru a-şi promova cel mai recent film, ”Whatever Works”. ”Dacă aţi putea să aveţi la dispoziţie, într-unul din filmele dumneavoastră, o figură foarte puternică, precum regina Marii Britanii sau Dalai Lama, pe cine aţi alege?”, l-au întrebat jurnaliştii prezenţi la conferinţă. ”Fără niciun dubiu, Carla Bruni!”, a replicat imediat Wood Allen. ”Sînt sigur că ar fi minunată. Are multă carismă, are obişnuinţa de a apărea în public şi aş putea să o distribui în absolut orice rol”, a adăugat celebrul regizor, în vîrstă de 73 de ani. Woody Allen a mărturisit, totuşi, că nu lucrează deocamdată la acest proiect, dar că ar putea să o întrebe direct pe Carla Bruni dacă o astfel de propune o interesează, deoarece sînt mari şanse să fie invitat la Palatul Elysée, pentru o vizită privată, de către cuplul prezidenţial francez, în acest sfîrşit de săptămînă.

Woody Allen, născut la New York, este unul dintre cei mai importanţi regizori de film, scenarişti şi actori americani. Scrie scenariile, regizează şi joacă în majoritatea filmelor sale. Sursele sale de inspiraţie sînt literatura, sexualitatea, filosofia, psihologia, identitatea evreiască, cinematografia europeană şi oraşul New York, unde s-a născut şi a locuit dintotdeauna. De la ”Take the Money and Run”, în 1969, Woody Allen a realizat, în medie, un film pe an. Printre acestea s-au numărat filme devenite clasice precum ”Annie Hall”, ”Manhattan” şi ”Zelig”, dar şi producţii mai puţin pretenţioase, precum ”Vicky Cristina Barcelona”. Pînă acum, muzele sale au fost Diane Keaton şi Mia Farrow.