Workshop internațional la Institutul ”Grigore Antipa” din Constanța

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină (INCDM) „Grigore Antipa“ din Constanța este gazda primei întâlniri de lucru cu factorii interesați de la Marea Neagră din cadrul unui proiect european, potrivit unui comunicat al INCDM ”Grigore Antipa”. Este vorba de proiectul “Integrated Regional Monitoring Implementation Strategy in the South European Seas“ (Strategie de implementare integrată a monitoringului la nivel regional în mările sudice ale Europei) - IRIS - SES. Workshopul va avea loc luni, 12 ianuarie, de la 10.30, și reunește experți din România, Bulgaria și Turcia, pentru a discuta și identifica noi direcții pentru programul de monitoring al apelor marine în conformitate cu Directiva-Cadru Strategia pentru Mediul Marin (DCSM). În cadrul acestei întâlniri de lucru se va testa, în premieră, un nou instrument decizional, special creat pentru proiectul IRIS - SES, ce poartă numele DeCyDe - 4 - IRIS. Instrumentul va facilita prezentarea situației monitoringului în diferite zone printr-un instrument de autoevaluare. El poate identifica lacunele și decalajele în ceea ce privește monitoringul și posibilitățile de a realiza această activitate în comun, îmbunătățind astfel coordonarea în statele învecinate. IRIS - SES este un proiect cu finanțare europeană, ce are ca obiectiv crearea de noi instrumente conceptuale și decizionale pentru un monitoring de mediu integrat în contextul implementării DCSM în apele marine ale UE.