Workshop internațional găzduit de Universitatea „Ovidius“

Facultatea de Construcții din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța (UOC) este gazda workshop-ului internațional „Water, energy, civil engineering and construction management in Portugal and Romania - some practices and legislation”, organizat în parteneriat cu Departamentul de Ştiințe Inginereşti din cadrul Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugalia. Evenimentul are loc la Constanța, în perioada 27 - 29 iunie 2016. În cele trei zile ale workshop-ului sunt făcute prezentări şi de către cei patru profesori de la Universitatea din Portugalia care au sosit la Constanţa prin programul Erasmus+.