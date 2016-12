Workshop internaţional pe tema turismului balnear, la Eforie Nord

Complexul “Steaua de Mare” din Eforie Nord găzduieşte în perioada 17 – 19 iunie, workshopul international “Water added value to health and life”, organizat de Asociaţîa Balcanică de Mediu (BENA) şi Asociaţia Europeană de Mediu. La eveniment participă experţi din domeniul protecţiei mediului, dar şi specialişti din domeniul medical (reumatologie, recuperare medicală, medicină internă, sănătate publică etc.) din Bulgaria, Croația, Grecia, FRI Macedonia, România, Serbia și Ucraina. Lucrările sunt structurate pe două secțiuni. Vineri, 17 iunie, s-a desfăşurat prima secţiune, unde a fost subliniată influența mediului înconjurător asupra calității vieții și sănătății, iar zilele următoare se va desfăşura cea de-a doua secţiune, ce va fi axată pe domeniul medical, o deosebită atenție fiind acordată potențialului turismului balnear la litoralul românesc (valorificarea nămolului de la Techirghiol, dar nu numai). Turismul balnear nu se adresează numai celor cu probleme medicale, ci şi celor care vor să se relaxeze, să-şi regăsească vitalitatea şi o bună condiţie fizică, mentală şi spirituală. Turismul balnear a devenit un segment important al pieţei turistice internaţionale în ultimii ani. În acest sens, tot mai multe resurse, material şi umane, cu implicare inclusive din domeniul ştiinţei şi tehnicii, a prestării se reunesc pentru a satisface cerinţele vitale ale omului modern, determinate de evoluţia condiţiilor de viaţă şi a stării de sănătate a populaţiei.