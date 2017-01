Workshop pe tema tehnologiilor inovative, la Constanţa

La Constanţa are loc, timp de două zile, în premieră naţională, un workshop pe tema tehnologiilor inovative. Workshop-ul este organizat de Universitatea „Andrei Şaguna”, împreună cu „European Institute For Innovative Technologies”, partenerul londonez al instituţiei de învăţămînt superior. „Este o ocazie deosebită pentru comunitatea academică românească. Workshop-ul dovedeşte, din plin, deschiderea pe care noi o avem în lume. Am reuşit să aducem ca invitaţi personalităţi de prim rang din domeniul tehnologiilor inovative, în domeniul aplicativ al acestei ştiinţe. Am identificat această posibilitate, deoarece, în reţeaua Universităţilor Mării Negre, acest gen de manifestări reprezintă o legitimaţie foarte credibilă, pentru relaţiile cu institutele de cercetare, cu societăţile care acordă cercetării o importanţă deosebită”, a declarat rectorul Universităţii „Andrei Şaguna”, prof.univ.dr. Aurel Papari. Intitulat „Innovative Technologies: Reshape The Mobile Business”, workshop-ul a beneficiat de prezenţe remarcabile în spaţiul mondial al domeniului şi nu numai. Gianluca Carrera, vicepreşedintele Yahoo, a declarat că este foarte onorat de invitaţie şi „că este fenomenal cum lumea întreagă, de oriunde ar fi, este interesată de evoluţia şi dezvoltarea noilor tehnologii care schimbă, în fiecare clipă, sensul viitorului. Eu cred în the u success, succesul userilor. Dacă ai useri mulţumiţi, înseamnă că afacerea ta merge bine. Acum mă aflu în proces de lansare a programului Yahoo!Go peste tot în lume şi sper că va fi un succes”. Vicepreşedintele Yahoo îi îndeamnă pe toţi userii de internet să descarce programul şi să-l probeze, fiind convins că toată lumea va fi la fel de încîntată ca şi el. Nu crede că programul va fi lansat prea curînd în România, dar comunicarea virtuală poate suplini acest neajuns. Dr. Andrea Gaal, managerul general al Sony Ericsson, crede că „punctul forte al acestui eveniment este inovaţia. Asta face, de fapt, Sony Ericsson, dezvoltînd noi produse, aplicaţii şi servicii. Strategia noastră este una simplă, să ne axăm pe ceea ce place publicului mai mult. Trebuie să ştim să îmbinăm distracţia cu serviciile serioase, cu rapiditatea, cu design-ul modern, astfel încît, un telefon mobil să devină cartea de vizită a oricărui individ”. Mike Fuller, marketing director al InterSystems, dr. Helena Mitchell, executive director WRERC, GCATT, USA, prof.univ.dr. Viorel Mînzu, rector al Universităţii „Dunărea de Jos”, dr. Mike Jones, vicepreşedinte Shepherd Center, USA, Paulo de Souza, EU Comission, Head of Wireless Communication etc. sînt cîţiva dintre invitaţii acestui eveniment unic în România. Workshop-ul a început vineri, 22 iunie, şi va dura pînă sîmbătă, 23 iunie.