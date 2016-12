Workshop pentru manageri, la Constanţa

În perioada 8 - 16 iunie, Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri, prin Oficiul Teritorial pentru IMM-uri şi Cooperaţie (OTIMMC) Constanţa, organizează etapa I a programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor (START), care constă în organizarea unui workshop de pregătire UNCTAD/EMPRETEC. „Beneficiarii workshop-ului sunt 21 de antreprenori şi viitori antreprenori, dintre care şapte sunt din Constanţa”, spun reprezentanţii OTIMMC. EMPRETEC este un program internaţional consacrat pentru dezvoltarea competenţelor manageriale, care se desfăşoară sub egida United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Programul este operaţional în peste 30 de ţări, iar România este primul stat european care l-a adoptat. (P.N.)